Yu-Gi-Oh!: la Giovane Maga Nera pronta per Halloween, vediamo il cosplay di Lisa Mancini

Siamo a fine ottobre e quindi Halloween si sta avvicinando. Qualche autore si è già preparato con bozze inedite come accaduto ai protagonisti di EDENS ZERO. Anche i fan stanno contribuendo ripresentando i propri personaggi preferiti in versione Halloween, e questo fenomeno ha nelle scorse ore catturato anche Yu-Gi-Oh!.

La cosplayer canadese Lisa Mancini ha presentato infatti un cosplay sulla Giovane Maga Nera, nota carta di Yu-Gi-Oh e tra le più usate da parte di Yugi Muto nel corso della prima serie animata. La carta è rimasta impressa anche ai fan considerato tutto il merchandising che ancora tutt'oggi le ruota intorno. Tornando al cosplay che potete osservare in basso si nota però una forte variazione rispetto al costume originale.

Lisa Mancini ha infatti deciso di presentare una Giovane Maga Nera in versione Halloween, per celebrare la famosa festa di origini celtiche e poi diventata commerciale nell'ultimo secolo negli Stati Uniti d'America. La Giovane Maga Nera vede quindi trasformarsi il suo vestito da azzurro e rosa a nero e viola, con la bacchetta che riporta sulla cima una zucca di Halloween. I capelli biondi e lunghi invece sono rimasti gli stessi.

