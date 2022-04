Yu-Gi-Oh! Go Rush, un artwork a colori avvicina i fan all'uscita dell'adattamento manga

Yu-Gi-Oh! è uno di quei pochi franchise che è riuscito a sopravvivere allo scorrere del tempo. Yugi Muto fece il suo debutto su Shonen Jump nel lontanissimo 1996, ma nelle prossime settimane i lettori avranno modo di tornare a giocare a Duel Monster in una nuova serie manga.

In Giappone, da pochissimi giorni è uscita l'ottava serie anime Yyu-Gi-Oh! Go Rush. Da quest'avventura, arriverà un adattamento manga pubblicizzato attraverso la color page che trovate in calce all'articolo.

Yu-Gi-Oh! Go Rush abbandona gli dei egizi per seguire le vicende di un protagonista extraterrestre. In questa nuova avventura, yuuhi Ohdo e Yuamu Ohdo sono due gemelli che frequentano la scuola elementare. Essi, sono a capo della società ATC, Alien Trouble Consultancy, e passano le giornate alla ricerca di aliene. Un girono, usando un misterioso dispositivo, si imbattono in un duellante alieno, Yudias.

Da questa nuova iterazione dell'anime, sulle pagine di Saikyou Jump arriverà un adattamento manga firmato Sugita Naoya e Hikokubo Masahiro. Nella color page promozionale, vediamo i due gemelli e l'extraterrestre Yudias pronti a duellare. Al momento, non si sa ancora nulla di una possibile uscita oltreoceano. Questo, non sarà l'unico appuntamento con il franchise. Una nuova serie manga di Yu-Gi-Oh! arriverà su V-Jump. Per la prima volta, i protagonisti saranno i mostri del Duel Monster.