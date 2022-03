Yu-Gi-Oh! Go Rush ha una data d'uscita! La cosplayer Enako nel cast

Per i giocatori di Duel Monsters, questo è un periodo florido. Dopo il successo del recentissimo videogame per dispositivi mobile, è in arrivo l’ottava serie animata del franchise. Yu-Gi-Oh! Go Rush debutterà sul piccolo schermo tra un mese, assieme a una grande sorpresa!

A pochissimi giorni dall’uscita, Yu-Gi-Oh! Master Duel ha fatto registrare 10 milioni di download. La voglia di duellare si è risvegliata nella community, che avrà modo di soddisfarla con l’imminente uscita del prossimo adattamento anime.

In seguito al teaser di Yu-Gi-Oh! Go Rush mostrato qualche tempo fa, l’ottava iterazione del franchise ottiene una data d’uscita ufficiale. La serie, debutterà domenica 3 aprile 2022 sul canale TV Tokyo. A interpretare la sigla di apertura, Shinkiro (Mirage), i fan troveranno la rock band Frederic. La sigla di chiusura, “One Way”, è invece affidata al cantautore Yusuke Saeki. A grande sorpresa, nel cast di doppiatori ci sarà la cosplayer più famosa di tutto il Giappone. La bella Enako interpreterà il mostro magico Meegu-chan, un’allegra pecorella.

Prodotto dallo studio d’animazione Bridge, Go Rush segue le vicende dei gemelli Yuhi e Yuamu. Questi, gestiscono un’organizzazione che si occupa di sbarazzarsi di fastidiosi alieni nei settori più lontani della galassia. Un giorno, però, incontrano Yudias, un alieno venuto sulla Terra per cercare il Rush Duel e dare nuova speranza al suo popolo.