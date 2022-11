Yu-Gi-Oh!, l'holiday box Le Magnifiche Esperte arriva in Italia: i dettagli

Il set "Le Magnifiche Esperte" di Yu-Gi-Oh! è stato presentato a metà ottobre. Oggi, però il box natalizio del TCG tratto dal fumetto di Kazuki Takahashi è finalmente arrivato nei negozi specializzati: Konami ha infatti lanciato "Le Magnifiche Esperte" nelle scorse ore anche in Italia.

Il set, che rappresenta l'Holiday Booset Box di Yu-Gi-Oh! del 2022, comprende un ridotto numero di carte del tutto nuove, che supportano archetipi noti e il deck del personaggio dell'anime Ishizu Ishtar, insieme ad un più ampio insieme di carte già pubblicate in altre espansioni del TCG uscite negli ultimi dodici mesi. Proprio per questo motivo, alcuni giocatori esperti hanno già definito Magnificient Mavens (questo il nome inglese dell'espansione) il best-buy di Yu-Gi-Oh! per il 2022.

I collezionisti che non vedono l'ora di inserire nuove carte nei propri album, poi, saranno felici di sapere che Le Magnifiche Esperte è un set all-foil, composto cioè da sole carte Ultra Rare: stiamo parlando, per l'esattezza, di un totale di 103 carte Ultra Rare, sei delle quali saranno anche rilasciate nell'esclusiva rarità Geroglifici del Faraone. Altre 12 carte, invece, saranno pubblicate come Rare Faraoniche: tutte le carte con rarità "faraonica" saranno caratterizzate da un'esclusiva lamina basata sui geroglifici egizi, comparsa per la prima volta nell'espansione "La Corte del Re".

Attenzione, però: stando agli spacchettamenti del set in pre-release effettuati da YouTuber italiani ed esteri pare che trovare una carta Rara Faraonica sia difficilissimo. In ogni caso, ogni box di Le Magnifiche Esperte contiene 70 bustine protettive e quattro pacchetti di espansione, ciascuno dotato di cinque carte Ultra Rare. In altre parole, ogni box conterrà un totale di 20 carte, tra le quali avrete una ridotta possibilità di trovarne una Rara Faraonica. Per saperne di più sul set, attualmente in vendita con prezzi che oscillano attorno ai 25 Euro, potete dare un'occhiata alla pagina web di Konami dedicata al prodotto.