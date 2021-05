Yu-Gi-Oh!, Hypland presenta una collezione di abbigliamento e tappeti

Sebbene esistano numerose stagioni, in cui si sono avvicendati i più disparati personaggi, di volta in volta la community conferma il suo amore smisurato unicamente per la prima stagione originale di Yu-Gi-Oh!, quella che ha immerso i fan nell'era degli dei egizi del Duel Monsters. Ecco l'iniziativa di Hypland.

L'avventura di Yugi Muto ha fatto il suo debutto nel 1996, facendo letteralmente esplodere la mania per il Duel Monsters, gioco di carte in cui creature spaventose si affrontano a colpi di trappole e magie. A questa prima serie animate ne sono seguite ben altre sei, ma nessuna di esse è riuscita minimamente a replicare il successo delle sfide tra il Mago Nero e il Drago Bianco Occhi Blu.

Conscia di ciò, l'azienda di abbigliamento Hypland ha presentato una nuova collezione che riporterà i fan ai tempi degli dei egizi. La linea prevede sia abiti che tappeti, che raffigureranno i personaggi e i mostri più iconici della stagione originale. Ad esempio, come potete vedere nel Tweet in calce, uno dei tappeti vede Yugi Muto in compagnia del Drago Toon Occhi Blu e del Teschio Evocato Toon.

Che ne pensate di questo irriverente merchandise? Il franchise animato riuscirà mai a bissare il successo avuto con Yugi? Ecco dei folli jeans a tema Yu-Gi-Oh! dotati di schermo LCD e carte da gioco.