Yu-Gi-Oh!, una nuova illustrazione della Giovane Maga Nera dal creatore per Halloween

Il creatore di Yu-Gi-Oh ha deciso di celebrare la spaventosa notte di Halloween con un'illustrazione completamente nuova della Giovane Maga Nera. Il gioco di carte collezionabili e l'anime che seguivamo su Mediaset prendono ispirazione proprio dalle opere di questo mangaka.

Originariamente era stato concepito come una storia molto più oscura con uno spirito egizio nascosto all'interno del Millennium Puzzle e con una serie di giochi mortali molto diversi dal gioco di carte che poi abbiamo conosciuto grazie alla prima serie anime giunta da noi. Fortunatamente, in occasione di Lucca Comics & Games 2021, Panini Comics ha annunciato la nuova edizione di Yu-Gi-Oh!.

Il cambiamento nella serie è iniziato quando il creatore della serie Kazuki Takahashi ha iniziato a introdurre un gioco di carte fra questi giochi mortali, e questo ha avuto così tanto successo tra i fan che la serie si è fatta completamente influenzare, divenendo completamente basata su questo gioco di carte collezionabili.

Anche il design di ogni mostro, incantesimo e carta trappola sono opera di Takahashi. Come il design della Giovane Maga Nera che il mangaka ha voluto riportare sotto i riflettori in occasione della festa di Halloween, con una nuova e fantastica illustrazione postata su Instagram.

Il franchise anime e manga di Yu-Gi-Oh si è evoluto in una direzione completamente diversa rispetto alle sue origini. Anche se era iniziata con un concept così oscuro, la serie è poi cambiata in molti modi significativi dall'uscita del manga originale. Attraverso diversi sequel, spin-off e altro, il franchise si è ampliato e ha cambiato non solo i roster dei suoi personaggi e i temi centrali ad ogni nuova stagione, ma ha continuato ad aggiungere anche nuove regole al gioco di carte collezionabili sia nei manga e negli anime sia nel regolamento delle competizioni reali.

Ma la ragione per cui i fan hanno imparato ad amare la serie nel corso degli anni è che ogni nuova espansione del franchise ha introdotto una nuova serie di design per le carte. Un po' come funziona per le generazioni dei videogiochi Pokémon. La Giovane Maga Nera rimane una delle preferite dai fan nonostante l'aggiunta negli anni nella serie di tanti altri tipi di "Maghi" diversi. D'altronde, c'è una ragione per cui la Giovane Maga Nera è tornata per questa speciale occasione.

A conferma dell'amore che i fan provano per la prima serie dell'anime c'è il nuovo set di collezione di Yu-Gi-Oh! dedicato a Kaiba.