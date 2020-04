Yu-Gi-Oh!: una importante differenza sui duelli tra il manga e l'anime

Quello di Yu-Gi-Oh! non è certamente uno dei franchise più moderni ma continua ad essere amato da molti per la sua capacità di rinnovarsi e di proporre sempre qualcosa di nuovo. Eppure c'è ancora chi continua a interessarsi alle sue origini, come l'utente Reddit che ha notato un particolare interessante relativo alla serie degli anni '90.

Nel 1996 fu pubblicato il primo manga della serie, mentre il suo adattamento animato vide la luce qualche anno dopo. Nel 2020, l'anime di Yu-Gi-Oh! ha compiuto 20 anni ma l'interesse del pubblico per la sua prima iterazione non accenna a scemare, nonostante sia ormai trascorso molto tempo.

L'utente FanFinn, tramite un post su Reddit, ha messo a confronto l'opera cartacea con la sua controparte animata e ha scoperto che quest'ultima presenta una notevole differenza con la prima, che a molti potrebbe essere sfuggita.

Infatti, mentre nel manga i duellanti si sfidano seduti ad un tavolo, nell'anime la battaglia si svolge in piedi. Non si tratta certamente di un dettaglio nascosto, anzi è piuttosto evidente ma di sicuro sono in molti coloro che non l'hanno notato.

Voi eravate a conoscenza di questa curiosità? Quale dei due stile preferite? E passando al gioco di carte, sapevate del giocatore che partecipò ad un torneo di Yu-Gi-Oh! con 2000 carte nel mazzo?