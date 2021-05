Yu-Gi-Oh! incontra Dragon Ball: un fan immagina Yugi Muto come un Dio della Distruzione

Il franchise di Yu-Gi-Oh! continua ancora oggi a registrare numeri incredibili, nonostante si sia allontanato dal successo della prima storica serie, che un fan ha voluto ricordare realizzando un simpatico, e stravagante, crossover tra l'opera originale creata da Kazuki Takahashi, e Dragon Ball Super, di Akira Toriyama e Toyotaro.

Una delle più importanti novità apparse in Dragon Ball Super, e introdotte nella pellicola Dragon Ball Z: la Battaglia degli Dei, è l'esistenza di figure estremamente potenti che gestiscono la distruzione di pianeti e popolazioni, e che vengono chiamati Dei della Distruzione. Per quanto possa sembrare strano unire due universi così diversi come quello di Yu-Gi-Oh! e Dragon Ball, l'utente @sevensignsart ha condiviso la splendida illustrazione che potete vedere nel post in fondo alla pagina.

Yami Yugi, spirito presente nel Millennium Puzzle, qui appare come un perfetto Dio della Distruzione, con un design che riprende perfettamente sia i dettagli del Faraone, come la sua peculiare corona, sia le singolari vesti di Beerus e degli altri Dei, che con dei grandi collari intorno al collo sembrano riprendere in parte lo stile degli antichi Egizi. Inoltre, ogni Dio della Distruzione è accompagnato da un Angelo, quindi al fianco di Yugi il fan ha scelto di rappresentare il Mago Nero, ottenendo anche qui un risultato alquanto fedele. Cosa ne pensate di questo crossover? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che è stato annunciato il Nendoroid della Giovane Maga Nera, e che ora è possibile affrontarsi a Yu-Gi-Oh! con la realtà aumentata, implementata in un'app.