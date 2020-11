Yu-Gi-Oh! Incontra Hades: i fan trovano un Easter Egg nel gioco di Supergiant Games

Quando si parla di Yu-Gi-Oh! tornano in mente alcune delle carte simbolo della serie creata originariamente da Kazuki Takahashi, diventata successivamente un franchise, cresciuto proprio grazie al successo del gioco di carte che continua a conquistare giocatori, e che ha di recente ottenuto un simpatico easter egg all'interno del videogioco Hades.

Come molti di voi ricorderanno, sia dalla presenza di determinate carte nei mazzi dei protagonisti, e dalla ricorrenza degli Oggetti del Millennio nella prima serie, le avventure di Yugi Mutō e compagni erano strettamente legate alla mitologia egizia, mentre Hades, il nuovo gioco sviluppato da Supergiant Games, pubblicato lo scorso 17 settembre, segue la storia di Zagreus, figlio di Ade, dio dei morti secondo i greci.

Sembrerebbe quindi che i due universi siano profondamente separati, ma i giocatori più attenti hanno trovato un easter egg molto particolare. Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, l'utente @apleen ha condiviso su Reddit la descrizione di uno degli oggetti presenti in Hades, che riporta lo stesso nome di una potente carta di Yu-Gi-Oh!, lo Spolverino dell'Arpia. Si tratta di una carta molto potente, che permette di distruggere tutte le carte magia e le carte trappola dell'avversario, e nel corso degli anni è stata più volte inserita nella lista delle carte vietate durante i tornei.

Per quanto il design differisca un po' dall'originale, e l'oggetto del gioco non sia minimamente potente quanto la carta, è sicuramente un omaggio ben celato alla serie di Yu-Gi-Oh!. Ricordiamo che la Giovane Maga Nera ha preso vita in un bel cosplay, e che la carta più rara è stata venduta ad una cifra impressionante.