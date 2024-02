Yu-Gi-Oh! Incubo Fantasma: Yubel e i Goblin Motociclisti prendono d'assalto il metagame

Erano in tantissimi ad attendere con ansia il ritorno di Yubel in Yu-Gi-Oh!. Il set che ha per protagonista l’iconico mostro di Yu-Gi-Oh! GX, intitolato “Incubo Fantasma”, è arrivato occidente l’8 febbraio. Siete pronti a scoprire tutti i dettagli su quella che si prospetta essere una delle espansioni di Yu-Gi-Oh! più interessanti del 2024?

Un set “di mezzo”

Partiamo da qualche dettaglio tecnico, come sempre: Incubo Fantasma è il terzo set “mainline” della Serie 12 di Yu-Gi-Oh!: cronologicamente, dunque, Incubo Fantasma si colloca dopo Età del Sovrano, uscito a ottobre in occidente, e prima di Legacy of Destruction, uscito il 27 gennaio in Giappone e che ancora non ha una data d’uscita occidentale. Inoltre, Incubo Fantasma è in piena continuità con un altro set, che questa volta non fa parte della lista principale di Yu-Gi-Oh!: stiamo parlando dell’espansione-nostalgia Labirinto dei Millenni, che è arrivata in Italia a fine gennaio e che rappresenta una sorta di “prequel” di Incubo Fantasma in termini di meccaniche, temi e archetipi implementati e supportati. Nella sua versione occidentale, il set di Yubel comprende 101 carte, contro le 81 della cardlist giapponese e le 121 della versione “asian-english” destinata ad alcuni mercati orientali. Come ogni set mainline, anche Incubo Fantasma non presenta ristampe, ma comprende solo carte di nuova introduzione nel TCG occidentale.



Come sempre, Incubo Fantasma viene venduto in pacchetti singoli, ciascuno composto da nove carte, e in box da 24 bustine ciascuno. Ogni pacchetti contiene nove carte, come da tradizione, che vengono divise in otto Comuni e una Super Rara. Una di queste carte può poi essere sostituita da una Ultra Rara, una Rara Segreta o una Rara Segreta del Quarto di Secolo. In totale, il set comprende 50 Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare, 10 Rare Segrete e una carta Rara Segreta del Quarto di Secolo (“Maghi del Legame e dell’Unità”, la fuori-lista PHNI-IT000). Inoltre, altre 24 carte possono essere sbustate in variant con trattamento Rara Segreta del Quarto di Secolo. Come sempre, le distribuzione delle rarità maggiori è molto avara: aprendo un box di bustine, infatti, non avrete alcuna Rara Segreta del Quarto di Secolo assicurata, ma troverete circa cinque Ultra Rare e una o due Rare Segrete. I dati CardMarket, comunque, ci dicono che i prezzi medi del set, ad un paio di settimane dal lancio, sono in linea con quelli delle altre espansioni: le Rare Segrete del Quarto di Secolo sfiorano i 200 Euro, mentre la prima Rara Segreta del set che troviamo nella lista delle carte più costose è “Lo, Le Preghiere della Voce Muta” (PHNI-IT019), che costa circa 50 Euro.

Il ritorno di Yubel e dei Goblin!

Dal punto di vista competitivo, purtroppo, dobbiamo sottolineare che l’archetipo di Yubel non è ancora abbastanza consistente da poter dire la sua in competitivo. Oltre alle carte originali rilasciate nell’epoca GX, infatti, il parco-mostri del tema si arricchisce con creature come “Spirito di Yubel” (PHNI-IT001) e la fusione “Yubel - L’Amorevole Difensore per Sempre” (PHNI-IT038), ma non ha ancora un numero sufficiente di creature, di magie e di trappole di supporto per risultare solido nel competitivo. Ciò però non vuole che le basi di Incubo Fantasma non siano valide: al contrario, i due mostri che abbiamo appena citato sono dotati di effetti potenti, che, se adeguatamente sostenuti, potrebbero impattare pesantemente sul metagame. Per esempio, lo “Spirito di Yubel” non può essere distrutto in battaglia e chi lo controlla non subisce danni quando il mostro viene attaccato. Quando la carta viene distrutta, inoltre, è possibile evocare specialmente un mostro Yubel dal cimitero, dalla mano o dal deck. Infine, lo Spirito può auto-evocarsi specialmente dalla mano quando un mostro nemico dichiara un attacco. “L’Amorevole Difensore per Sempre”, invece, è una Fusione che richiede un mostro Yubel e un mostro qualsiasi sul terreno, comprese le creature del vostro avversario. Se ciò non bastasse, la carta può anche infliggere 500 danni ai Life Points dell’avversario per ogni materiale utilizzato per la sua evocazione.



La grande novità di Incubo Fantasma è invece l’istituzionalizzazione dell’archetipo Goblin: i goblin sono mostri che esistono in Yu-Gi-Oh! fin dagli albori, ma che solo ora ricevono un tema dedicato. Anche a livello artistico, inoltre, queste creature hanno ricevuto un redesign non da poco, che li fa somigliare a dei mostruosi motociclisti, rendendoli molto meno derivativi di quanto non fossero in precedenza. In ogni caso, il tema Goblin Motociclista è basato sugli XYZ e ruota attorno all’evocazione delle due boss card del deck, ovvero “Motociclista Goblin Grande Gabonga” (PHNI-IT047) e “Bestia Folle dei Goblin” (PHNI-IT048). I due mostri XYZ permettono di rimuovere mostri nemici dal gioco e di attaccarli come Materiali a sé stessi, ma anche di pescare goblin dal deck e di usare i propri stessi materiali per evitare di inviare al cimitero altre creature che sono state sconfitte in combattimento o bersagliate dagli effetti dei nemici. In altre parole, sia Gabonga che la Bestia Folle vi permetteranno di costruirvi una board piena di mostri e di rispondere efficacemente ai removal dell’avversario, a patto di avere un numero adeguato di Materiali. L’elevato numero di mostri goblin di livello 3 che possono essere giocati a ripetizione, inoltre, dovrebbe garantire un costante afflusso di Materiali ai due XYZ di riferimento del mazzo, che per questo viene tenuto d’occhio molto attentamente da diversi giocatori competitivi.



Concludiamo con un paio di carte che potrebbero rafforzare nettamente alcuni archetipi emergenti o già consolidati nel cardgame. La prima è il mostro di livello 1 “Occhi di Serpente Poplar” (PHNI-IT012), che si può auto-evocare specialmente quando viene aggiunta alla mano tramite l’effetto di un’altra carta e che, una volta che viene mandata al Cimitero, vi consente di evocare un mostro con attributo Fuoco. Poplar potrebbe rivelarsi davvero utile nei deck Fire Kings (che peraltro possono essere costruiti a basso prezzo, grazie al recente Structure Deck: I Re del Fuoco di Yu-Gi-Oh!) e potrebbe anche dare consistenza al nascente archetipo Pyro, che è stato “lanciato” in occidente un mese fa con Labirinto dei Millenni. La seconda, invece, è “Horus la Divinità della Fiamma Oscura” (PHNI-IT018), il cui effetto si attiva direttamente dalla mano (a patto di controllare uno mostro Horus e un “Sarcofago del Re”) e permette di mandare al Cimitero una carta avversaria sul terreno facendo lo stesso con un proprio mostro, magia o trappola. Inoltre, Horus può auto-evocarsi specialmente dalla mano quando un vostro mostro del medesimo archetipo viene mandato al cimitero per effetto di una carta avversaria: quando ciò avviene, inoltre, potrete rimuovere dal gioco tutti i mostri sul terreno, ribaltando potenzialmente la situazione di gioco in vostro favore. Infine, Incubo Fantasma introduce anche il tema “Voce Muta”, che però ruota attorno ai mostri Rituale, ancora troppo “lenti” per potersi trovare un posto in competitivo.