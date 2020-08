Yu-Gi-Oh: Joey e Mai Valentine al mare in una spettacolare illustrazione del mangaka

Nella seconda metà degli anni '90, Weekly Shonen Jump permise a Kazuki Takahashi di serializzare un nuovo manga, Yu-Gi-Oh. Passando da un gioco all'altro, la serie con protagonista Yugi Muto si concentrò poi su un uno solo di questi, il Duel Monsters, e tanti personaggi hanno partecipato a duelli che hanno reso immortale la saga.

Tra i personaggi più importanti di Yu-Gi-Oh! c'è Joey Wheeler, che più volte è stato mostrato piuttosto vicino all'amica-rivale Mai Valentine. Nonostante le iniziali frizioni e continue prese in giro da una parte e dall'altra, Joey e Mai presentano un legame molto profondo che ha fatto pensare ai fan l'evoluzione in una vera e propria relazione.

Il mangaka originale, Kazuki Takahashi, ha deciso di condividerci proprio un'illustrazione di coppia con questi due personaggi di Yu-Gi-Oh. Dato che però è periodo estivo, ovviamente è stato fatto tutto per ambientarlo in questo periodo. Vediamo così in fondo l'immagine di Takahashi, con Joey e Mai insieme al mare. Viene dedicato poco spazio a Joey, relegato sul fondo, mentre in primo piano vediamo una sensuale Mai Valentine con un costume viola.

Lo stile di Takahashi è cambiato molto rispetto ai giorni in cui disegnava Yu-Gi-Oh su Weekly Shonen Jump, cosa ne pensate di questa illustrazione del mangaka? Sempre tramite il suo account di Instagram, Studio Dice, Kazuki Takahashi ha condiviso anche un'immagine per combattere il Coronavirus con Yami Bakura protagonista.