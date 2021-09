Yu-Gi-Oh!: il Kaiba Corporation Store è realtà, lo store online aprirà il 30 settembre

Il 30 settembre 2021 Yu-Gi-Oh! festeggerà il suo 25° anniversario, o per meglio dire i venticinque anni dalla trasmissione del primo episodio della serie animata. Per celebrare l'evento Konami ha pensato a una serie di sorprese che abbracceranno un po' tutti i campi, manga, anime e videogiochi, e tra questi c'è anche l'apertura di un Kaiba Corporation Store.

Per i meno avvezzi, la Kaiba Corporation (anche nota come KaibaCorp) è un'azienda fittizia specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti da gioco, controllata da Seto Kaiba nell'anime di Yu-Gi-Oh!. Per festeggiare l'anniversario della serie, Konami ha deciso di aprire un vero store online della catena di Seto Kaiba, attivo per un anno esatto, ovvero fino al 30 settembre 2022.

Il negozio venderà principalmente merchandise, tra cui spille, vestiti, intimo e poco altro, e tutti i prodotti proposti saranno ispirati alle prime quattro saghe della serie animata, Duelist Kingdom, Battle City, Pharaoh's Memories e Ceremonial Battle. Cliccando sul link in calce potete dare un'occhiata ad alcuni dei prodotti in vendita.

E voi cosa ne dite? Vi piace quest'iniziativa? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui voleste festeggiare l'anniversario con un bel rewatch, inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida anime di Yu-Gi-Oh!.