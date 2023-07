Yu-Gi-Oh!, Konami si lascia scappare Incubo Fantasma: nuovo set in arrivo nel 2024?

Ancora fervono i preparativi per il lancio giapponese di Age of Overlord, la prossima espansione principale di Yu-Gi-Oh!, ma il cardgame Konami non accenna ad arrestare la sua cavalcata. Al contrario, nelle scorse ore Konami si è fatta sfuggire una nuova espansione principale, in arrivo nel 2024 e con un nome davvero pauroso!

Dopo Age of Overlord, che uscirà il 22 luglio nel Sol Levante e arriverà il 20 ottobre in Europa, Konami lancerà Phantom Nightmare, o Incubo Fantasma, che rappresenterà il terzo set principale della dodicesima stagione del suo cardgame. I due set precedenti sono il già citato Age of Overlord e l'espansione di Yu-Gi-Oh! Duelist Nexus, che è stato lanciato in Giappone il 22 aprile e che arriverà nel Vecchio Mondo il 28 luglio.

Già sappiamo che Incubo Fantasma uscirà il 28 ottobre 2023 in terra nipponica, perciò possiamo dare per scontato che la sua release occidentale slitterà al 2024, con ogni probabilità tra gennaio e febbraio del prossimo anno. Per il resto, però, Konami non ha svelato altre informazioni sul set, se non che esso sarà venduto in booster box da 30 pacchetti da cinque carte l'uno in Giappone (che, proverbialmente, si tradurranno nei box da 24 pacchetti da 9 carte ciascuno in occidente).

Restano sconosciute sia la cardlist del set che il numero di carte al suo interno, anche se possiamo ipotizzare che, in occidente, Incubo Fantasma conterrà 100 carte in totale, come il grosso dei set mainline di Yu-Gi-Oh! usciti negli ultimi anni. Mistero anche sulle rarità del nuovo set, soprattutto per quanto riguarda la release europea.

In autunno, infatti, Konami lancerà la Rarity Collection 2023, che per la prima volta adatterà le rarità dell'OCG giapponese anche al TCG occidentale. Non sappiamo però se si tratti di un'esperienza una tantum o se invece Incubo Fantasma replicherà le rarità dell'OCG, per la felicità dei fan europei di Yu-Gi-Oh!, che da tempo richiedono un'uniformazione allo standard giapponese delle rarità.