Yu-Gi-Oh!, Konami rimuove il ban da due carte vintage: erano nella banlist da 17 anni!

Con il rilascio della Collezione Leggendaria del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! e con tutto il supporto arrivato di recente per gli archetipi classici del gioco di carte collezionabili, molti vecchi deck sembrano pronti a tornare in auge. Sarà per questo che, con la nuova banlist, Konami ha rimosso il ban da due carte classiche dopo 17 anni?

Le due carte a cui ci riferiamo sono la magia Cambiare Idea e il Mostro con effetto Yata-Garasu. Yata-Garasu, rilasciato nel 2005 come parte dell'espansione Inizio Oscuro 2, è in banlist dal mese di agosto dello stesso anno (meno di 30 giorni dopo il suo rilascio ufficiale). Cambiare Idea, invece, si trova in banlist anch'essa dal 2005, dopo essere sopravvissuta nel cardgame per circa due anni e mezzo, dal momento che essa è stata lanciata nei Mazzi Introduttivi di Kugi Muto e Seto Kaiba, entrambi risalenti al 2002.

Nella nuova banlist di Yu-Gi-Oh!, che è effettiva dal 17 maggio scorso, troviamo invece ben tre new-entry. La prima è il Mostro-Link Macchina Bestia Fantasma Meccanica Auroradon, che finisce nella lista delle carte bannate dopo tre anni dall'uscita, avvenuta a marzo 2020 con il set Duello Sovraccarico. La seconda è la carinissima Ragazzi-Birichini Miao-Miao-Mu, un altro Mostro-Link lanciato nel 2020 (questa volta in Rabbia Fantasma). La terza, infine, è Predapiana Anaconda Verte, un altro Link introdotto in Duello Sovraccarico.

Infine, insieme a Cambiare Idea e Yata-Garasu, sono uscite dalla banlist altre tre carte, ossia Jet Synchron (che ha debuttato nel TCG nel 2015, con lo Structure Deck Synchron Extremi), Artistamico Scimmiatastiera (pubblicato nel 2016 in Distruttori dell'Ombra) e Sigillo del Tempo, un'altra carta vintage lanciata nel 2002, nell'espansione Servitori del Faraone.