Yu-Gi-Oh!, Konami svela le Divinità Egizie in acciaio inossidabile: che prezzo!

Poco meno di un anno fa, Konami ha svelato il box da collezione Kaiba di Yu-Gi-Oh!, che comprende una valigetta esclusiva e tre repliche uniche del Drago Bianco Occhi Blu. La compagnia giapponese, ora, fa un'altra incursione nel mondo del collezionismo di fascia altissima con delle repliche in acciaio inossidabile delle Divinità Egizie!

Annunciate con un video, disponibile su YouTube e in cima a questa notizia, le Stainless Steel Egyptian God Card sono tre repliche delle tre Divinità Egizie già viste nell'anime, chiamate in questo caso "The God of Obelisk", "Saint-Dragon - The God of Osiris" e "The Sun of God Dragon", con un naming leggermente diverso da quello noto ai più. Nell'anime, queste tre carte sono state utilizzate da Seto Kaiba e Yami Yugi, perciò la possibilità di aggiungerle alla vostra collezione in una versione in acciaio inossidabile è da non perdere.

Sfortunatamente, però, il prezzo non è dei migliori: parliamo infatti 399,99 Dollari per le tre carte, che verranno distribuite unicamente in lingua inglese (e che non saranno compatibili con il gioco classificato, ovviamente). Oltre alle tre carte, riceverete anche una piccola teca in acrilico per l'esposizione. I preordini possono essere effettuati sul sito web di Yu-Gi-Oh!, mentre le spedizioni del set da collezione avverranno nei primi mesi del 2024. Per evitare il fenomeno degli scalper, inoltre, Konami ha limitato l'acquisto del prodotto a tre copie per persona.

Se il pacchetto non vi sembra abbastanza sontuoso, dovete sapere che ogni acquisto corrisponde anche ad una chance di vincere una versione numerata del Glorioso Soldato Nero, una delle carte più iconiche di Yu-Gi-Oh!. Il mostro, in versione Ultra Rara con testo in giapponese e colore della carta tratto dall'anime (dunque giallo come un mostro senza effetto, e non blu come un Rituale), è stato stampato in sole 1.000 unità in tutto il mondo.