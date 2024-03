Yu-Gi-Oh!, Konami svela la nuova espansione: è piena di carte foil!

Neanche il tempo di metabolizzare il ritorno di Yubel in Yu-Gi-Oh!, che già Konami ha annunciato una nuova espansione per il suo gioco di carte collezionabili: Battles of Legend: Terminal Revenge è in arrivo, con tante ristampe dal passato e degli esclusivi trattamenti foil. Vediamo insieme le novità del set.

Battles of Legend: Terminal Revenge arriverà il 20 giugno in Europa e, come spiega il profilo ufficiale di Yu-Gi-Oh! News, "combina lo storytelling della serie Arsenale Nascosto [una delle linee di prodotti di Yu-Gi-Oh! più popolari dell'epoca 5D's] con una serie di esclusive varianti foil di diverse carte popolari, dando ai duellanti un nuovo modo per mettere le mani su carte dall'elevato potenziale nei tornei. È una chance che non potete perdere per mettere le mani su un blockbuster estivo di sole carte foil".

Al momento, sfortunatamente, non sappiamo quante carte conterrà Terminal Revenge all'uscita, ma ciò che è certo è che il set sarà composto solo da mostri, magie e trappole foil, esattamente come i vecchi prodotti della serie Arsenale Nascosto. L'espansione sarà venduta in pacchetti da cinque carte l'uno, di cui quattro Ultra Rare e una Rara Segreta. Alcune carte, poi, saranno anche disponibili in versione Rara Segreta del Quarto di Secolo. La release occidentale del set dovrebbe avvenire dopo l'espansione a tema Exodia Infinite Forbidden, prevista anch'essa tra fine primavera e inizio estate.

Tra gli archetipi che verranno rafforzati da Terminal Revenge dovrebbero esserci alcuni temi introdotti proprio con i primi capitoli di Arsenale Nascosto, quali "Barriera di Ghiaccio" e "Genex", insieme a mazzi più recenti quali "Infernroid" e "Bestia Spirito". Inoltre, come potete vedere dalla cover card dell'espansione, che unisce il Mago Nero ai Draghi Bianchi Occhi Blu, entrambi gli archetipi tradizionali di Yu-Gi-Oh! dovrebbero ricevere del supporto con le carte in arrivo nel nuovo set.