Yu-Gi-Oh!: Konami svela Valiant Smashers, un set tra mostri, cavalieri, angeli e demoni

Neanche il tempo di illustrarvi il set tri-tematico Sopravvissuti Selvaggi di Yu-Gi-Oh! che già il cardgame Konami si prepara ad accogliere un altro Deck Build Pack, equivalente giapponese dei set "a tre archetipi" in uscita in occidente ogni quattro mesi. Il nuovo set si chiama Valiant Smashers, e uscirà ad agosto.

Per quanto ne sappiamo, Valiant Smashers uscirà il 26 agosto 2023, appena prima del prossimo Core Set di Yu-Gi-Oh!, Age of Overlord, e sarà, almeno in termini di formato, un "seguito" diretto di Sopravvissuti Selvaggi. Per questo, l'espansione dovrebbe consistere di una cinquantina scarsa di carte, che saranno divise in booster pack da 5 carte l'uno e in booster box da 15 pacchetti ciascuno.



Sfortunatamente, Konami non ha svelato quasi nulla su Valiant Smashers, se non che esso introdurrà i seguenti tre temi:

Memento

Centurion

Valmonica

Memento sarà un tema basato sulla resurrezione di mostri dal cimitero: Konami, infatti, ci presenta l'archetipo spiegando che esso si basa su "un enorme mostro [o "enormi mostri", la traduzione giapponese è incerta; ndr] che viene resuscitato dall'oblio". L'azienda giapponese ha anche diffuso un'immagine del boss monster dell'archetipo, il cui nome resta però sconosciuto.



Centurion sarà un archetipo decisamente più "nobile", poiché esso si baserà su "Cavalieri d'acciaio che si potenziano con il potere dei legami". Con ogni probabilità, dunque, le carte del tema saranno in grado di aumentare a vicenda le proprie statistiche, sferrando potenti attacchi ai mostri e ai Life Points dell'avversario.



Infine, Valmonica sarà un archetipo "doppio", diviso tra angeli e demoni: non a caso, le immagini diffuse per il suo boss monster sono due, e non una sola. La descrizione ufficiale del tema ci dice che "le voci di angeli e demoni influenzeranno la battaglia", senza però fornire ulteriori informazioni a riguardo.