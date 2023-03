Yu-Gi-Oh!, Labirinto delle Memorie ora disponibile: ecco il nuovo Guardiano del Cancello!

Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa, ma ora ci siamo davvero: il nuovo set di Yu-Gi-Oh! Labirinto delle Memorie è ora disponibile al pubblico. L'uscita dell'espansione è infatti avvenuta il 9 marzo, con la release dei primi pacchetti e booster box, ciascuno contenente sei carte rare e una carta foil, di rarità Super, Ultra o Collector.

Labirinto delle Memorie conta 67 carte in totale, perciò ha delle dimensioni più contenute rispetto ad un set "standard" di Yu-Gi-Oh!. Queste carte sono così divise:

42 Carte Rare

15 Carte Comuni

10 Carte Ultra Rare

A conti fatti, cioè significa che, acquistando un booster box da 24 bustine (che contengono sette carte l'una, e non nove come i set mainline, ma che costano anche meno di questi ultimi), avrete delle buone possibilità di completare quantomeno la checklist delle carte Rare e Super Rare, mentre per le Ultra Rare (alcune delle quali veramente molto interessanti) vi sarà richiesta una spesa in più. Discorso a parte se volete accaparrarvi una delle 15 Collector's Rare, che però sono delle semplici rarità alternative per carte già presenti come Super o Ultra Rare nel set.

In ogni caso, come suggerisce il nome, il set spinge l'archetipo "Labirinto", con carte iconiche prelevate dal passato di Yu-Gi-Oh!, quali "Mura Labirintiche", "Guardiano del Cancello", "Kazejin", "Suijin" e "Sanga del Tuono", unendole però a novità assolute come "Carrarmato Pesante Labirinto", "Demone Fantasma Labirinto" e, soprattutto, ben quattro nuove fusioni tra Kazejin, Suijin e Sanga del Tuono, che vi permettono di creare "Guardiano del Cancello dell'Acqua e del Tuono", "Guardiano del Cancello del Tuono e del Vento" e "Guardiano del Cancello dell'Acqua e del Vento", nonché il potentissimo "Guardiano del Cancello Combinati".

Spazio infine al supporto per altri archetipi, con l'arrivo di carte come la potente Ultra Rara rituale "Glorioso Soldato Nero - Spadaccino Leggendario" e le due Ultra Rare legate al tema EROE "Accademia del Duellante" e "Risveglia il tuo EROE Elementale" (l'archetipo EROE dovrebbe poi ricevere anche nuovo supporto con il set di espansione Monstrous Revenge, in arrivo nel 2023).