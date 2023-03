Yu-Gi-Oh! Labirinto delle Memorie: con il nuovo set si gioca come nell'anime!

Il nuovo set di Yu-Gi-Oh! Labirinto delle Memorie è stato lanciato da Konami il 9 marzo scorso, e promette di farci fare un salto nel passato del TCG, ripescando e ammodernando un amatissimo archetipo del cardgame. Quali sono, dunque, tutte le novità dell’espansione?

Un set… labirintico!

Per iniziare, come sempre, vi forniamo alcuni dati tecnici sul set. Maze of Memories è un “mini-set”, poiché comprende solo 67 carte in totale. Queste ultime sono divise come segue

42 carte Rare

15 carte Super Rare

10 carte Ultra Rare

Il set è dunque all-rare, risultando particolarmente interessante per chiunque voglia accrescere il valore della propria collezione senza spendere un capitale. Ben diverso è il discorso per le 15 carte disponibili anche in variante Collector’s Rare, rarissime da trovare e il cui valore sul mercato secondario oscilla nel range delle centinaia di Euro. Come sempre, però, queste carte possono essere trovate anche come Super o Ultra Rare, perciò non disperate: complice la cardlist ridotta, completare Labirinto delle Memorie sarà un gioco da ragazzi. Il set viene venduto in pacchetti da 7 carte ciascuno, con una foil assicurata (Super, Ultra o Collector’s Rare) e 6 Rare, oppure in display da 24 buste ciascuno. in termini di drop rate delle carte Ultra Rare, la nostra (seppur limitata) esperienza di spacchettamento sembra confermare un totale di 4 o 5 carte Ultra Rare per display da 24 buste, il che significa che con un paio di display e qualche scambio ben piazzato potreste riuscire a completare il set.

Scendendo più nello specifico delle carte proposte, abbiamo 10 carte in World Premiere, che cioè fanno il loro debutto per la prima volta nel TCG e non sono ancora state stampate nell’OCG giapponese, 20 OCG Import, ovvero carte già stampante nell’OCG giapponese e che con Labirinto delle Memorie fanno il loro debutto anche in occidente, e 37 reprint di vecchie glorie del TCG Konami. Incredibilmente, viste le novità di temi e archetipi introdotti con Labirinto delle Memorie, tanto le World Premiere quanto gli OCG Import e i reprint risultano di enorme interesse per qualsiasi duellante.

Un archetipo ancora troppo acerbo

Come Labirinto delle Memorie ci mostra fin dal nome, il grosso delle sue carte supportano l’archetipo “Labirinto”, basato sui vecchi Kazejin, Suijin, Sanga del Tuono e Guardiano del Cancello, insieme a carte come i nuovissimi Carrarmato Pesante del Labirinto, Demone Fantasma del Labirinto e Ombra delle Mura del Labirinto. Kazejin, Suijin e Sanga del Tuono, insieme al Guardiano del Cancello, hanno ricevuto dunque un reprint dopo essere apparsi per la prima volta i Predoni Metallici, del lontano 2003. Per “far funzionare” queste carte anche nel metagame di oggi, esse sono state oggetto di nuovo supporto sotto forma di quattro nuove fusioni, ossia:

Guardiano del Cancello Combinati

Guardiano del Cancello del Tuono e del Vento

Guardiano del Cancello dell’Acqua e del Tuono

Guardiano del Cancello del Vento e dell’Acqua

Si tratta di tre fusioni tutto sommato potenti, che hanno anche degli effetti molto interessanti, i quali vi permettono di negare un effetto di un mostro per turno e, al contempo, di evocare specialmente dal deck un mostro che, successivamente, può essere utilizzato come materiale per un’altra fusione. Sulla carta si tratta di carte abbastanza forti da trovare gioco anche nel competitivo, ma per il momento l’archetipo non gode di supporto sufficiente per risultare pienamente performante nei tornei. Ciò non toglie che un deck “Labirinto” puro, senza strane ed estemporanee ibridazioni, possa garantire qualche vittoria nei tornei locali e, soprattutto, un bel po’ di divertimento ad un costo relativamente contenuto. La vera “ciccia” da competitivo, però, sta altrove, ovvero negli OCG Import. In questo caso, si distinguono le due carte legate all’archetipo EROE, ovvero la fusione “Risveglia il Tuo EROE Elementale” e la magia terreno “Accademia del Duellante”. Quest’ultima sembra una carta decisamente interessante, capace di adattarsi molto bene a diverse circostanze di gioco e, soprattutto, alle varianti dei deck EROE presenti nel competitivo. La prima, invece, è essenzialmente un must-have per qualsiasi strategia basata sul tema EROE: sbustandola (magari in duplice copia) potrete considerarvi decisamente fortunati; altrimenti vi toccherà spendere per acquistarla sul mercato secondario o cambiare completamente mazzo.

Tra le altre carte tutto sommato interessanti del set troviamo i due OCG Import Drago Polvere di Stelle Accel Synchro e Glorioso Soldato Nero - Spadaccino Leggendario. Quest’ultima, al di là di un artwork veramente ben realizzato (uno dei pochi della nuova espansione, che purtroppo si mantiene sulla mediocrità artistica), potrebbe facilmente ritagliarsi una posizione di peso nei deck Chaos e Rituale legati al Glorioso Soldato Nero. La prima, invece, è una carta decisamente più versatile e stabile nei deck Synchro, specie se basati sul Drago Polvere di Stelle. Infine, tra le carte che potreste essere ben contenti di sbustare abbiamo anche il reprint Barone di Fiori, che rappresenta forse la miglior carta Synchro rilasciata negli ultimi anni.