Yu-Gi-Oh! Labirinto delle Memorie: con il nuovo set torna un iconico nemico dell'anime!

Neanche il tempo di riprenderci dallo scossone al metagame dello Structure Deck "Attenzione alla Trappolatrice!" di Yu-Gi-Oh!, che già arriva un'altra interessante novità per il Gioco di Carte Collezionabili targato Konami. l'espansione "retrò" Labirinto delle Memorie è infatti in uscita già il 9 marzo.

Labirinto delle Memorie è un mini-set di Yu-Gi-Oh!, esattamente come Incredibili Difensori, che è stato lanciato nel mese di gennaio. Il set, dunque, conta "solo" 67 carte, tra le quali troviamo:

42 Carte Rare

15 Carte Super Rare

10 Carte Ultra Rare

Di queste, ben 15 carte saranno disponibili nell'esclusiva rarità Collector's Rare, che però sarà ben difficile da sbustare, a meno che non decidiate di comprare un numero esorbitante di booster o di acquistare le carte singole, probabilmente a caro prezzo, dal mercato secondario.

Ad ogni modo, ogni pacchetto del set conterrà 7 carte, di cui una foil (Super, Ultra o Collector's Rara) e sei Comuni. Tra le carte presenti nell'espansione troviamo 30 novità assolute e 37 reprint, di cui uno, Antico Drago Fatato (carta Synchro piuttosto famosa ai tempi della serie 5D's), riceverà una correzione in termini di effetto.

Tra le carte "Storiche" di Labirinto delle Memorie troviamo dei "pezzi da Novanta" dell'anime, come il Guardiano del Cancello dei fratelli Paradox (che lo scorso anno hanno ricevuto il box Speed Duel Esami Paradox, dimostrando come i fan di Yu-Gi-Oh! siano affezionati ai personaggi "storici" del cartone animato), e il Glorioso Soldato Nero - Spadaccino Leggendario, che fa parte del mazzo di Yugi Muto nell'anime.

Il set dovrebbe dare il via agli archetipi "Labirinto" e "Guardiano del Cancello", entrambi ispirati alle strategie di combattimento dei fratelli Paradox, ma conterrà anche una serie di carte di supporto del tutto nuove per temi introdotti di recente nel TCG, come "EROE", "Chaos" e "Utopia".