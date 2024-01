Yu-Gi-Oh!, Labirinto dei Millenni è ufficiale: ci sono tante carte dell'anime!

Il nuovo set "vintage" di Yu-Gi-Oh! è finalmente arrivato: nelle scorse ore, Konami ha rilasciato Labirinto dei Millenni, la prima espansione del cardgame giapponese del 2024. Il set unisce tante carte ripescate a piene mani dal passato di Yu-Gi-Oh! e diverse novità assolute, perfette per il gioco competitivo.

In totale, Labirinto dei Millenni contiene 85 carte, e può essere acquistato in pacchetti da 7 carte ciascuno. La cardlist completa del set comprende 57 Rare, 16 Super Rare e 11 Ultra Rare, insieme ad una carta Rara Segreta del Quarto di Secolo (l'amatissimo Guerriero Rottame dell'epoca 5D's, che torna con un nuovo artwork). 16 carte dell'espansione saranno inoltre disponibili in versione Collector's Rare.

Ciò che rende Labirinto del Millenni una delle uscite cardgame più interessanti di gennaio 2024 è la sua particolare combinazione tra carte prelevate dall'anime di Yu-Gi-Oh! e mostri competitivi, alcuni dei quali provenienti dal set giapponese "Animation Chronicle 2023", che ruota proprio attorno alle carte più apprezzate dell'anime di Yu-Gi-Oh!.

Tra queste ultime troviamo, per esempio, l'Occhio dell'Illusione di Maximillion Pegasus, una carta apparsa a più riprese nella serie animata ma che finora non è mai stata trasposta in una carta del TCG. A questo giro, invece, la Magia è diventata una delle cover card di Labirinto dei Millenni, con delle sinergie con i mostri Illusione, introdotti lo scorso anno con l'espansione Nexus dei Duellanti di Yu-Gi-Oh!.

Tra le altre novità troviamo Clorless, Re del Chaos del Mondo Oscuro, un mostro Fusione di Livello 12 il cui effetto permette di distruggere tutte le carte controllate dall'avversario ogni volta che Clorless viene evocato per fusione. L'Attacco e la Difesa del mostro, inoltre, sono pari al numero di creature sacrificate per la sua evocazione moltiplicato per mille.

Infine, la carta Magia Falò permette nuove sinergie con i mostri Pyro, dando modo ai duellanti di spostare qualsiasi mostro Pyro di livello 4 o inferiore dal deck alla mano: si tratta di una carta che potrebbe avere un ruolo importantissimo in competitivo, specie una volta che i mostri Pyro faranno il loro grande ritorno nell'espansione Incubo Fantasma di Yu-Gi-Oh!.