Yu-Gi-Oh!, Legacy of Destruction reinventa i mostri vintage: c'è anche Marshamallon!

Il prossimo set occidentale di Yu-Gi-Oh! sarà intitolato Valorosi Distruttori e arriverà in Italia già il 16 novembre. Intanto, però, Konami si sta preparando al 2024 del suo cardgame di punta: per questo, l'azienda ha annunciato l'espansione Legacy of Destruction, che farà il suo debutto nel Sol Levante nel mese di gennaio.

Nello specifico, Legacy of Destruction uscirà il 27 gennaio 2024 in terra giapponese e rappresenterà il seguito dell'espansione Phantom Nightmare di Yu-Gi-Oh!. Per chi non lo ricordasse, Phantom Nightmare segnerà il ritorno di Yubel nel GCC nato dalla penna di Kazuki Takahashi: l'espansione arriverà in Italia il 9 febbraio 2024, dopo essere uscita in Giappone il 20 ottobre scorso.

A questo punto, considerato che Legacy of Destruction uscirà sicuramente dopo Phantom Nightmare, possiamo aspettarci che il set appena annunciato venga commercializzato in occidente tra il mese di marzo e quello di aprile del 2024, a circa tre mesi dall'uscita nipponica. In ogni caso, Legacy of Destruction rappresenta il quarto set della Serie 12 di Yu-Gi-Oh!, dopo il già citato Phantom Nightmare, la recentissima espansione Età del Sovrano e Nexus dei Duellanti, uscita a luglio.

In totale, la versione giapponese di Legacy of Destruction contiene 80 carte, che saliranno molto probabilmente a 100 in occidente. Tra i mostri già rivelati abbiamo la cover card "Geas Gandora, il Drago della Distruzione", lo "Spadaccino Silente Zero", il "Mago Silente Zero", il "Gadget Tricolore" e il "Mashimarshmallon", tutte carte che "giocano" con i mostri vintage utilizzando i propri artwork ed effetti.

Per quanto riguarda le magie e le trappole, invece, le principali novità saranno il "Sarcofago Dorato della Luce", il "Silenzia Turno", i "Legami dell'Amicizia", il "Silenzio verso il Futuro" e il "Castello - La Fortezza Nascosta". Tutte queste carte dovrebbero andare a rafforzare archetipi come Gadget, Gandora, Mago Silente e Spadaccino Silente.