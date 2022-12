Yu-Gi-Oh!, il leggendario Exodia nella figure da brividi di Alleviate Studio

Tra i mostri più iconici dell'immaginario di Yu-Gi-Oh! ricordiamo il leggendario Exodia, una delle carte più forti del franchise che, proprio per via delle sue caratteristiche, venne presto bandita dalle competizioni ufficiali. Qualche azienda non l'ha però dimenticata, proprio come Alleviate Studio.

La maggior parte delle creazioni inerenti ad Exodia il Proibito tendono ad essere piuttosto costose, come ricorda questo busto del mostro leggendario da 1000 dollari. Di tanto in tanto, infatti, emergono in rete alcuni progetti e prototipi da parte di aziende dedite alla realizzazione di modellini in scala che sfruttano l'epicità del personaggio per proporre statuette più o meno epiche.

L'ultima fatica di Alleviate Studio, ad esempio, è proprio una figure di Exodia a cui la compagnia sta ancora lavorando. Si tratta dunque di una riproduzione del mostro leggendario poggiata su una base a cui purtroppo la compagnia non ha fornito maggiori informazioni a riguardo. Alleviate non ha specificato né il costo totale del modellino, che sicuramente vi costringerà a mettere mano al portafoglio vista l'incredibile attenzione ai dettagli, tantomeno la data di spedizione dell'unità. In ogni caso, in calce alla notizia potete ammirare il progetto in questione da più angolazioni grazie ai primi scatti alla statuetta.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.