Yu-Gi-Oh!: una madre sostituisce la lapide del figlio con una carta ispirata al gioco

Di tanto in tanto emergono in rete alcune storie davvero emozionanti, di quelle che non ti aspetti e che diventano virali sul web. L'ultima di queste riguarda il celebre franchise di Yu-Gi-Oh!, conosciuto oggi soprattutto per il gioco di carte collezionabili, e il rapporto tra madre e figlio.

A 25 anni dal debutto di Yu-Gi-Oh!, la mitica serie continua ad accompagnare milioni di appassionati in tutto il mondo grazie al celebre gioco di carte, alcune delle quali che oggi assumono un valore straordinario [Leggi anche: qual è la carta più rara di Yu-Gi-Oh!?].

Ad ogni modo, recentemente l'utente Virginia Denley Hill ha condiviso su Facebook un post che è immediatamente diventato virale. La madre, infatti, ha deciso di sostituire la lapide del figlio recentemente deceduto con una carta di Yu-Gi-Oh!. Il post in questione recita quanto segue:

"Spero che questo si possa fare. Mio figlio è scomparso ad aprile di quest'anno dopo aver perso la sua battaglia con il cancro. Era un grandissimo fan e collezionista di Yu-Gi-Oh! (ma non solo), per questo abbiamo deciso di fare in modo che la sua tomba potesse riflettere la sua passione. Eravamo così felici di averlo fatto che ho pensato che anche lui avesse voluto condividerlo con tutti coloro che lo apprezzano. Lo scalpellino si è preso tutto il tempo necessario per assicurarsi che fosse identica ad una carta."



La descrizione che accompagna la carta, invece, recita: "Suvvia, non è educato andarsene... senza dire addio."

E voi, invece, cosa ne pensate a questo gesto compiuto dalla famiglia? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.