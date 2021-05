Yu-Gi-Oh!: il Mago Nero affronta il Drago Bianco Occhi Blu in questo set LEGO fanmade

Sebbene il franchise non stia attraversando il suo periodo più brillante, la prima serie di Yu-Gi-Oh! è ancora un cult tra i fan di vecchia data. Per omaggiare i due mostri più potenti dei protagonisti Yami Yugi e Seto Kaiba, un appassionato ha dato vita a un particolare set LEGO personalizzato.

Dai cosplay a tema fino al merchandise degli oggetti più simbolici dell'opera, a distanza di decenni dal debutto Yu-Gi-Oh! è ancora un brand molto amato dal fandom. Non esistendo alcun prodotto ufficiale, un grande appassionato dell'avventura del faraone egizio ha customizzato un set LEGO per riprodurre uno scontro leggendario.

Proponendo la sua creazione a LEGO Ideas, sito web che consente agli utenti d'inviare le proprie idee all'azienda di giocattoli così da poterle trasformare in potenziali set ufficiali disponibili in commercio, l'utente Zero Helix ha trasformato il Mago Nero e il Drago Bianco Occhi Blu in dei mattoncini.

"Sia LEGO che Yu-Gi-Oh! mi hanno dato grande conforto durante alcuni momenti difficili della mia vita e quindi ho pensato, perché non combinarli? Ho realizzato diversi modelli, anche se niente di così bello. Questi meravigliosi hobby, entrambi incentrati sul collezionismo, dovrebbero avere molti più crossover nel loro pubblico di destinazione. Vediamo se altri utenti sono d'accordo", ha scritto l'artista.



Come potete vedere dal Reddit condiviso in calce all'articolo, il set si compone in maniera abbastanza semplice. Circondati da alcune colonne egizie, il Mago Nero di Yugi e il Drago Bianco Occhi Blu di Kaiba si trovano l'uno di fronte all'altro pronti a darsi battaglia.

Cosa ne pensate di questo pezzo? Vorreste vedere un set ufficiale LEGO x Yu-Gi-Oh!?