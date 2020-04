Yu-Gi-Oh!: quella volta che il manga di Kazuki Takahashi citò Dragon Ball

L'impatto che Dragon Ball, nome del celebre manga di Akira Toriyama, ebbe nell'industria giapponese nel corso degli anni 80 e 90 è pressoché impossibile da replicare. L'opera fu letta e citata da innumerevoli autori e, tra questi, si annovera anche il mangaka di un altro fumetto che a suo tempo fece la storia: Yu-Gi-Oh!.

Il rispetto provato da Kazuki Takahashi nei confronti dell'opera di Toriyama non è certo un segreto, tanto che durante l'anniversario per i 30 anni di Dragon Ball l'autore prestò addirittura il suo talento realizzando un magnifico sketch di Goku, poi inserito nel Dragon Ball 30th Anniversary History Book. Quello che molti di voi potrebbero non sapere però, è che Takahashi espresse il suo amore per l'opera molto prima, citandola in uno dei primi capitoli del suo manga.

In calce potete dare un'occhiata alla scena in cui Yugi Muto cita Dragon Ball, facendo un parallelismo tra il suo puzzle e le Sfere del drago. La scena non è stata tuttavia adattata in Yu-Gi-Oh! season 0, il primo anime tratto dal manga e tristemente inedito in Italia.

E voi cosa ne pensate? Vi vengono in mente altre citazioni simili? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan della serie poi, vi ricordiamo che da circa un mese potete recuperare il film Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimentions su Amazon Prime Video.