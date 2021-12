Yu-Gi-Oh!, un meme con protagonisti Joey e Yugi Muto diventa virale

Il primo anime di Yu-Gi-Oh! ha avuto un grandissimo successo e spinto in maniera impressionante l'omonimo gioco di carte collezionabili. Nel tempo la fama della serie è rimasta intatta, e da poco è arrivata anche la nuova collezione di Funko Pop di Yu-Gi-Oh!. Tutti i protagonisti hanno fatto breccia nel cuore dei fan, da Yugi Muto a Seto Kaiba.

Per i ragazzi cresciuti a pane e anime nei primi anni 2000, è impossibile dimenticare le partite di Duel Monsters messe in scena da Yugi e i suoi amici. Partendo dal Regno dei Duellanti fino al duello finale tra Yami Yugi e Yugi Muto, Yu-Gi-Oh! ha cresciuto una generazione di giovani in Italia e nel mondo. E mentre il gioco di carte continua a spopolare, i protagonisti del primo anime non sono da meno.

Dopo le frecciatine di Seto Kaiba di Yu-Gi-Oh! diventate virali, ecco che Yugi Muto e Joey Wheeler invadono un meme. Infatti, l'account Twitter @cocasse_rin ha condiviso la sua reinterpretazione con i protagonisti di Yu-Gi-Oh! di una foto meme. Nell'immagine originale, due amici stanno giocando a scacchi mentre sono seduti in un'attrazione del parco divertimenti. Nel disegno di @cocasse_rin, i due amici hanno le sembianze di Yugi e Joey, sempre intenti a giocare a scacchi, con tanto di logo della Kaiba Corporation sul vagoncino dell'attrazione.

"Non mi pento di aver fatto questo meme con i miei due personaggi preferiti di Yu-Gi-OH!" scrive l'artista per accompagnare il suo post. Tutto ciò ci fa tornare alla mente i primi duelli tra Yugi e Joey, che si sono poi dati del filo da torcere per tutta la durata dell'anime, ma mantenendo sempre la loro splendida amicizia. Inutile dire che il meme modificato è diventato virale, grazie alla nostalgia scatenata nei fan.