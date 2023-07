Yu-Gi-Oh: i migliori anime basati sui giochi di carte collezionabili

Se tutti gli anime di maggior successo hanno investito in un gioco di carte collezionabili, solo alcuni sono riusciti a spiccare negli anni: è il caso di Yu-Gi-Oh, che hanno costituito l'infanzia di numerosi bambini e ancora oggi accompagna ogni fascia d'età, ispirando numerose serie.

Yu-Gi-Oh non è stato uno dei primi anime, tuttavia, ad essere ispirato da un gioco di carte, ma sono tantissime le serie che si basano su questa tipologia. Pochi ricorderanno Mix Master, trasmessa su Nickelodeon dal 2005 al 2006, molto simile a Pokemon nella trama.

I cavalieri di Mon, da 51 puntate, al contrario sembrano fortemente ispirati al Team Rocket dei Pokemon, sospetto che hanno avuto molti bambini ma che tuttavia sono riusciti a godersi l'opera.

Fra le serie più recenti, Luck & Logic spicca per lo stile d'animazione eccelso e per il gioco di carte basato sulla strategia e la logica. Sebbene la storia passi in secondo piano, gli appassionati possono comunque godersi l'opera, composta da soli 12 episodi. Shadowverse Flame, allo stesso modo, sebbene sia apparentemente simile a Yu-Gi-Oh, spicca per i personaggi ben scritti e la trama intrigante.

Yu-Gi-Oh! Go Rush!! è la seconda serie del franchise basata su una versione ridotta del gioco originale, pensato proprio per i principianti e per chi vuole immergersi per la prima volta nella serie.

Fantasista Doll è l'anime perfetto per chi ama le ragazze magiche e colorate, accompagnate da un gioco di carte collezionabili, mentre pensato per coloro che preferiscono l'azione e l'avventura c'è Build Divide, entrambi disponibili su Crunchyroll.

I veterani ricorderanno Duel Masters, la trama di quest'anime del 2004 ha appassionato coloro che già precedentemente giocavano con le loro carte e anche i nuovi arrivati riuscirono ad entusiasmarsi. Anche Bakugan Battle Brawlers si colloca sulla stessa scia e successivamente il franchise ha prodotto sempre più videogiochi, giocattoli e tanto altro ancora.

Pochi sanno che Pesca la tua carta Sakura è ispirato ad un originalissimo gioco di carte, tuttavia ad inizio anni 2000 ha saputo attratte il pubblico.