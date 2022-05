Yu-Gi-Oh: i migliori antagonisti secondo i fan della serie

Il più che ventennale franchise di Yu-Gi-Oh! continua a fatturare miliardi di yen l'anno, grazie soprattutto alla popolarità del gioco di carte collezionabili. Il fascino delle prime serie tuttavia rimane, e molti fan di lunga data hanno aperto un'interessante discussione sui migliori villain dell'anime.

L'immaginario della prima stagione, con Yugi e compagni coinvolti in pericolosi tornei su lontane isole, e misteri legati alla mitologia egizia, rimane sicuramente tra i più apprezzati dalla community, e dopo la domanda di un utente su Reddit, secondo il quale era Millemmiun Pegasus il miglior antagonista della serie in generale, molti hanno concordato con lui. Altre risposte, come potete anche vedere dai post riportati in calce, riguardavano anche Yami Bakura, spirito malvagio derivante dall'Anello Millenario, Marik Ishtar, leader dei Cacciatori di Rare e antagonista primario dell'arco di Battle City.

Molti commenti e risposte si sono tuttavia concentrati sul personaggio di Z-One, elogiato per il suo background piuttosto intricato, e un design che ancora oggi risulta essere tra i più originali di tutte le stagioni. E voi cosa avreste risposto? Qual è il villain di Yu-Gi-Oh che vi ha colpito di più? Ditecelo nella sezione riservata ai commenti.

Ricordiamo infine che Iron Tite ha realizzato una figure dedicata a Yugi e al Mago Nero, e vi lasciamo ai primi dettagli sul nuovo manga di Yu-Gi-Oh.