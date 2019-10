Yu-Gi-Oh!, il mitico 'puzzle del millennio' prende vita grazie a una gioielleria!

Tra i franchise radicati fortemente nell'immaginario collettivo del pubblico, soprattutto per merito di un potentissimo merchandising, Yu-Gi-Oh! detiene lo scettro olimpico del successo. Il gioco di carte omonimo, infatti, ha cresciuto e continua a crescere intere generazioni, grazie all'iconografia che ormai rappresenta.

Una questione di "immagini", di simboli, è proprio questo il punto di forza di una serie che quasi tutti conosciamo, per un motivo o per un altro. E nonostante le perplessità sui nomi delle carte, l'opera ha fatto da scuola per un'intrea industria di marketing, grazie a una solida base di giochi collezionabili. Nell'adattamento animato, famoso in tutto il mondo, sono tantissimi i simboli che citano la mitologia egizia, anche attraverso il gioco della fantascienza.

Il più caratteristico di questi, senza alcun dubbio, è proprio il "puzzle del millennio" di Yugi. Dovrebbe farvi senz'altro piacere che una famosa azienda di gioielleria, la Super Groupies, abbia partecipato a una collaborazione con il brand per dare vita a un particolare pendente. All'interno di una meravigliosa confezione, la collanina con il puzzle del millennio è acquistabile tramite il link alla fonte per la cifra di 175 dollari (158 euro al cambio attuale), con la spedizione promossa anche al nostro Paese. Un'idea molto carina, che simboleggia il rinnovato interesse dei fan verso il franchise, proprio come dimostra la spada laser di Star Wars ispiarata a Yu-Gi-Oh!.

E a voi, invece, cosa ve ne pare del pendente che potete ammirare in calce alla notizia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.