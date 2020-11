Yu-Gi-Oh!: modella riceve 10 milioni di yen per vestirsi da Maga Nera, ecco il suo cosplay

Poche ore fa, si è tenuto online il Yu-Gi-Oh! United Duel Tournament, un evento ufficiale a cui hanno partecipato alcuni tra i migliori giocatori giapponesi e appassionati della serie. Viste le restrizioni causate dal Covid l'organizzazione ha richiesto una somma ridotta, e lo staff ha deciso di impiegare parte del budget per assumere una nota cosplayer.

Enako, la cosplayer giapponese più famosa in assoluto, è già apparsa più volte sulla copertina di Weekly Shonen Magazine, e pochi mesi fa ha dichiarato di guadagnare ben 30 milioni di yen l'anno solo grazie agli sponsor e alla partecipazione ai vari eventi. Gli organizzatori dell'evento di Yu-Gi-Oh! hanno quindi deciso di ingaggiarla, permettendole di guadagnare in poche ore un terzo dei suoi introiti annuali.

La ragazza ha ricevuto un totale di 10 milioni di yen (€80.000 circa) per due ore del suo tempo, durante le quali ha presenziato al torneo con indosso il costume da Giovane Maga Nera visibile in calce. Chiaramente non si è trattato esclusivamente di una passerella, visto che la ragazza ha comunque contribuito in veste di "presentatrice speciale" commentando alcune partite insieme ad altri due conduttori, ma la cifra rimane comunque molto importante e conferma l'impressionante crescita e rispetto nei confronti di questo mestiere.

E voi cosa ne dite? Vi piace il cosplay di Enako? Fatecelo sapere con un commento!