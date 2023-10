Yu-Gi-Oh!: a tutta nostalgia con il tin del 25° anniversario: Eroi Duellanti!

I festeggiamenti per il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! sono in corso da mesi e non accennano a fermarsi. D’altro canto, il “quarto di secolo” è l’evento più importante della storia recente di Yu-Gi-Oh!, e Konami vuole celebrarlo come si deve: per questo, l’azienda ha rilasciato in tutto il mondo il suo nuovo Tin del 25° Anniversario: Eroi Duellanti.

Konami punta sul fattore nostalgia…

Come spiega il nome del prodotto, il tin del 25° anniversario è dedicato ad alcune delle carte più iconiche e nostalgiche di Yu-Gi-Oh!, riprese direttamente dai deck dei protagonisti delle sette stagioni dell’anime. Nel set da collezione, dunque, possiamo trovare il Mago Nero di Yugi, l’Eroe Elementale Neos di Jaden e il Drago Polvere di Stelle di Yusei, ma anche altri mostri arcinoti come Exodia il Proibito, il Drago Nero Occhi Rossi, Cyber Drago, il Drago Arcobaleno e il Drago Rosa Nera, oltre a carte più recenti provenienti dalle serie animate Yu-Gi-Oh! Zexal, Arc-V e via dicendo. Questi mostri esclusivi vengono confezionati in un’apposita busta trasparente: in totale sono sedici, e in ogni tin ne troverete uno a caso. Infine, vi ricordiamo che queste carte hanno tutte il trattamento Rara Segreta del Quarto di Secolo, un nuovo trattamento foil di Yu-Gi-Oh! pensato per celebrare il 25° anniversario del gioco di carte collezionabili. Accanto a queste carte speciali, ogni tin comprende tre “Mega Pack” da 18 carte ciascuno. A sua volta, ogni Mega Pack contiene sei carte Comuni, una carta Rara, una carta Super Rara, sei carte Ultra Rare e 6 carte Rare Segrete. In totale, dunque, in ogni collection troverete 54 carte casuali, a cui va sommata la Rara Segreta del Quarto di Secolo promozionale. Tutte queste carte sono state prelevate dai più recenti set di Yu-Gi-Oh!, a differenza delle promo vintage: tra le espansioni da cui Konami ha deciso di ripescare a piene mani abbiamo Battaglia del Chaos, Forza Dimensionale, Esplosione Alaoscura, Maestri di Tattica e I Grandiosi Creatori. A queste carte, poi, se ne aggiungono un paio completamente inedite (almeno in occidente), delle quali parleremo tra poco. Viene da sé che sbustare il tin del 25° anniversario è un piacere per gli occhi e per il cuore. L’apertura del cofanetto metallico (ben realizzato, anche se non certo al livello di quello dorato dello scorso anno) porta ancora con sé tutta l’attesa e l’emozione di quando eravamo bambini, mentre i tre Mega Pack sono abbastanza “cicciotti” da risultare gratificanti. Il prezzo del prodotto non è neanche troppo alto (29,90 Euro, che presso alcuni rivenditori online scendono persino a 19,90 Euro), perciò l’acquisto può essere considerato uno “sgarro” anche per chi non colleziona in maniera sistematica le nuove espansioni del cardgame giapponese. Anzi, a dir la verità sembra proprio che il tin del 25° anniversario sia stato pensato proprio per i giocatori occasionali, e molto meno per quelli più incalliti.

… e rischia di deludere i fan più accaniti

Il perché è presto detto: completare la lista carte del tin è impossibile, a meno di essere disposti a spendere cifre astronomiche. Se per trovare tutte e 16 le Rare Segrete del Quarto di Secolo dovrete prepararvi ad acquistare (almeno) altrettante tin o a rivolgervi al mercato secondario, le cose si fanno persino peggiori guardando alla cardlist dei Mega Pack: quest’ultima, infatti, è composta da più di 300 carte diverse, il che significa che una decina di tin (contando anche la quantità di Rare, Super Rare, Ultra Rare e Rare Segrete in ogni pacchetto) non vi basteranno a completare la collezione neanche nel migliore dei casi. Per di più, è piuttosto bizzarra - almeno agli occhi di un giocatore navigato - la scelta di inserire in ogni pacchetto più Ultra Rare e Rare Segrete che Rare e Super Rare, facendo diventare queste ultime ben più pregevoli delle prime. Entrambe queste scelte controverse di Konami si giustificano con la necessità di fare leva sul fattore nostalgia per recuperare vecchi giocatori, che è stata un po’ la ratio di tutti i festeggiamenti per il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!. Dopo i reprint dei primi set di Yu-Gi-Oh!, la Collezione Leggendaria del 25° anniversario e un sacco di altre uscite “vintage”, insomma, anche il tin di quest’anno continua la tendenza a scavare nel passato nel tentativo di ritrovare un appeal che, purtroppo, sembra ormai star scemando ogni anno sempre di più. Difficile dire se questa strategia sia quella giusta: non è detto che chi compra un tin rimanga anche per le espansioni successive, specie se completarne la lista carte si rivela così proibitivo. Al contempo, un modello commerciale simile rischia di tenere ben lontani i giocatori più navigati da questi prodotti “speciali”, che attirano i fan quasi solamente in virtù del loro prezzo ridotto. Ancora peggio, il tin del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh ha innescato la polemica tra i fan del GCC Konami per via dell’inclusione al suo interno di tre carte inedite in occidente, ovvero “Camelot, Reame dei Nobili Cavalieri e delle Nobili Armi”, “Riserva di Energia Ladro del Tempo” e “Agente Doppiogiochista SPYRAL”. Si tratta di carte che dovrebbero arrivare in futuro in altre espansioni anche in Europa, ma che al momento risultano rarissime e molto costose sul mercato secondario: d’altro canto, le possibilità di trovarle in tre soli Mega Pack per tin - per giunta con un’estensiva cardlist da 300 carte - sono minime.