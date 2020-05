Yu-Gi-Oh!: di nuovo disponibili i meravigliosi Funko Pop di Slifer e Obelisco del Tiranno

Funko ha confermato pochi istanti fa che i Funko Pop dedicati a Slifer il Drago del Cielo e Obelisco del Tiranno sono nuovamente disponibili presso tutti i maggiori rivenditori, e che per un lasso di tempo saranno messi in vendita a prezzo speciale. Purtroppo ancora nessuna notizia riguardante la terza divinità egizia, ovvero il Drago Alato di Ra.

In calce potete dare un'occhiata al design dei due pupazzetti, ora disponibili su Hot Topic e Gamestop al prezzo di circa 15/20€. Nel caso in cui non voleste effettuare un ordine internazionale e farvi carico delle spese di spedizione potete aspettare, come sempre, che i prodotti vengano riproposti in Italia nei prossimi mesi.

Per chi non li conoscesse, i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads. In genere le statuette sono alta circa 12/13 centimetri.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan della serie poi, vi ricordiamo che da circa un mese potete recuperare il film Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimentions su Amazon Prime Video, e che il nuovo anime di Yu-Gi-Oh! ha finalmente fatto il suo debutto.