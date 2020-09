Yu-Gi-Oh!: il nuovo merchandise vi permette di dissetarvi con l'Anfora dell'Avidità!

Nelle scorse ore è stato annunciato l'arrivo di una serie di nuovi prodotti ispirati all'amatissimo franchise Yu-Gi-Oh!. In particolare, tra i tanti spiccano due splendidi oggetti ispirati a delle carte particolarmente apprezzate dai fan: l'Anfora dell'Avidità e la Giara dell'Avarizia.

Il nuovo merchandise al momento è disponibile solo in Giappone, ma molto probabilmente arriverà anche in occidente con il passare dei mesi. I due oggetti in questione non sono altro che delle originalissime tazze con un design tratto proprio dalle carte sopracitate. In calce potete dare un'occhiata ai prodotti e consultare il sito ufficiale.

L'Anfora dell'Avidità è una carta estremamente potente, il cui effetto permette al giocatore di pescare due carte, senza alcuno svantaggio. La Giara dell'Avarizia è altrettanto utile, visto che permette al duellante di scegliere cinque mostri dal proprio Cimitero, mischiarli nel Deck e successivamente di pescare due carte.

Le due tazze costano la bellezza di 5.390 yen l'una (circa 44 euro), un prezzo giustificato a causa dell'alta qualità della riproduzione 3D. Il preorder è effettuabile da oggi sul sito ufficiale Premium Bandai.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento! Sempre rimanendo in tema Yu-Gi-Oh!, vi ricordiamo che il mese scorso ha finalmente preso il via il manga spin-off dedicato a Rook, e che il nuovo anime Yu-Gi-Oh Arc-V è attualmente disponibile su Prime Video.