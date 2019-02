Yu-Gi-Oh!, un nuovo spot pubblicitario ti sfida a duello!

Yu-Gi-Oh! è da tempo uno dei giochi di carte collezionabili più conosciuti e giocati al mondo. Nato dal manga di Kazuki Takahashi, si è poi evoluto in tantissime forme diverse e continua ancora tutt'oggi a conquistare numerosi fan in tutto il mondo. Con il nuovo gioco per smartphone Monster Strike, arriva anche uno spot che invita tutti a duellare!

Il protagonista di Yu-Gi-Oh!, Yugi Muto, arriva nel mondo reale con lo spot pubblicitario che potete guardare sopra la notizia. Il franchise del duel monsters ha stretto una partnership speciale col videogioco Monster Strike, prestandogli numerosi mostri provenienti dal proprio universo e condendo il tutto con questi quindici secondi di pubblicità.

Nel video un impiegato si sta dirigendo alla cassa tutto eccitato. L'uomo tira fuori il proprio smartphone dalla giacca trasformandosi, un attimo dopo, in una versione live action del protagonista di Yu-Gi-Oh!, con tanto di capelli a punta e pantaloni attillati. Nei secondi che seguono, si vedono le aggiunte fatte al videogioco Monster Strike, come la Giovane Maga Nera, che tenderà agguati ai poveri cassieri giapponesi.

Cosa ne pensate di questa nuova collaborazione di Yu-Gi-Oh? In calce alla notizia troverete altre foto provenienti dal backstage di questa nuova particolare promozione.