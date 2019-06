Ecco Yu-Gi-Oh! OCG Structures: il nuovo manga ufficiale della serie!

La storia di Yu-Gi-Oh! cominciò molti anni fa con Yugi Muto, il protagonista del primo manga scritto da Kazuki Takahashi che rese famosa la saga in tutto il mondo. Negli anni successivi la serie continuò passando da un'ambientazione all'altra: dal mondo futuristico di Yu-Gi-Oh! 5D'S alla realtà alternativa di Yu-Gi-Oh! Zexal.

Recentemente, a sorpresa, AnimeNewsNetwork.com ha rivelato tramite il tweet che potete osservare in calce la pubblicazione di una nuova serie di manga: Yu-Gi-Oh! OCG Structures, con un nuovo protagonista di nome Shouma.

La serie, curata da Masashi Sato (stesso autore di Yu-Gi-Oh! 5D'S,) vedrà per lo più l'utilizzo del set standard di carte da gioco e sarà disponibile a cadenza settimanale.

il primo manga di Yu-Gi-Oh! ha debuttato in Giappone nel lontano 1996 ed è cresciuto velocemente in popolarità dopo l'adattamento anime realizzato due anni dopo. L'opera originale ha venduto più di 40 milioni di copie e si è guadagnata di velocemente un posto tra gli shonen più redditizi di tutti i tempi, non è quindi una sorpresa la scelta di pubblicare una nuova serie di fumetti.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto. Vi ricordiamo anche che questa non è l'unica novità riguardante la serie, visto che in questi giorni alla Gallery 1988 di Los Angeles saranno mostrati questi 4 nuovissimi artwork di Yu-Gi-Oh!.