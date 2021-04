Yu-Gi-Oh!: quella volta che dei personaggi di Naruto apparvero in una scena dell'anime

Tra le pagine di Weekly Shonen Jump, il 30 settembre 1996, compì il suo debutto Yu-Gi-Oh!, il manga di Kazuki Takahashi che presto o tardi avrebbe raggiunto un successo globale. Eppure, la sua incredibile popolarità non fu dettata tanto dall'opera, ma soprattutto dall'immenso merchandising innescato dal franchise.

Insieme ai Pokémon, anche il gioco di carte collezionabili Yu-Gi-Oh! è diventato un'icona del panorama culturale nipponico tramite migliaia di tornei e competizioni internazionali. Ad ogni modo, oltre al poderoso merchandising, la serie gode di un longevo adattamento anime in circa 250 episodi che ricopre gli avvenimenti canonici del manga di Takahashi sensei.

In molti non sanno, tuttavia, che all'interno della trasposizione ci sono alcuni easter egg che solo pochi fan hanno notato all'epoca della trasmissione. All'interno dell'episodio 187, infatti, è presente una scena in cui appaiono tra gli spalti e per pochi secondi i tre componenti del Team 10 di Naruto: Choji, Ino e Shikamaru. Sia Naruto che Yu-Gi-Oh!, infatti, vennero trasmessi sulla stessa emittente televisiva, TV Tokyo, e questo omaggio venne mostrato circa un anno dopo il debutto dell'adattamento anime del manga di Masashi Kishimoto.

E voi, invece, avevate mai notato questo curioso easter egg? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo modellino 3D del drago bianco occhi blu.