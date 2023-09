Yu-Gi-Oh!, è polemica sul nuovo tin: queste tre carte sono troppo rare?

Konami ha lanciato il Tin del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!, intitolato "Eroi Duellanti", meno di una settimana fa: il prodotto è pensato per far leva sul fattore nostalgia, riproponendo vecchie glorie come il Mago Nero, Neos Eroe Elementale, Drago Polvere di Stelle e Numero 39: Utopia. Tuttavia, a qualcuno il nuovo tin non è piaciuta affatto.

Il nodo della discordia sta nell'inclusione di tre carte del tutto inedite nei Mega Pack che compongono il tin. Ma perché si è generata una controversia attorno a queste tre carte? È presto detto: si tratta di carte pressoché introvabili, se non altro per via dell'organizzazione dei contenuti del prodotto.



Come spiega Konami, ogni tin contiene tre Mega Pack da 18 carte ciascuno, per un totale di 54 carte, a cui si aggiunge un'altra carta promo. In totale, in ogni tin troviamo 36 carte Comuni, 3 Rare, 3 Super Rare, 6 Ultra Rare e 6 Rare Segrete Prismatiche. Su queste basi, tentare di completare la cardlist dei Mega Pack è un compito arduo, dal momento quest'ultima comprende le bellezza di 283 carte diverse.



Poco male, perché la maggior parte delle carte sono dei reprint, dunque possono facilmente essere recuperate in altri set o sul mercato secondario. Tuttavia, nei Mega Pack vi sono tre carte, rispettivamente la numero 281, la numero 282 e la numero 283, che hanno fatto il loro debutto nel GCC occidentale proprio con il tin del 25° Anniversario di Yu-Gi-Oh!. Il risultato? Le tre carte sono pressoché introvabili senza rivolgersi al mercato secondario. E il fatto che si tratti di tre Ultra Rare non giova certo alla situazione.



Le tre carte in questione sono "Camelot, Reame dei Nobili Cavalieri e delle Nobili Armi", una magia Terreno di supporto per l'archetipo Nobile Cavaliere; la trappola "Riserva di Energia Ladro del Tempo"; e infine il mostro Agente Doppiogiochista SPYRAL. Fortunatamente nessuna delle tre viene giocata assiduamente nel competitivo: la speranza, dunque, è che Konami ristampi a breve le tre carte, magari già in uno dei set in uscita entro fine 2023.