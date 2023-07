Yu-Gi-Oh: ora è possibile giocare Yami in D&D grazie ad una sottoclasse fan made

Yu-Gi-Oh è diventato col tempo un grande fenomeno mondiale, soprattutto per il gioco di carte collezionabili che di anno in anno si rinnova e lancia competizioni ufficiali. Ma se un fan volesse invece portare il gioco ad un tavolo di Dungeons & Dragons, magari interpretando Yami Yugi? Ora è possibile, tutto grazie ad una sottoclasse fan made.

Basati su mondi fantastici con creature altrettanto spettacolari, l’universo di Dungeons & Dragons, gioco di ruolo da tavolo ideato da Gary Gigax e David Arneson negli anni ’70, e il mondo di Yu-Gi-Oh creato dal compianto Kazuki Takahashi, non hanno molto in comune. Eppure, un appassionato del gioco di ruolo ha trovato un modo per poter impersonare Yami Yugi durante le sessioni di D&D, andando a creare una sottoclasse del Warlock.

Condivisa su Reddit nel post riportato in fondo alla pagina, la sottoclasse prende il nome di “Il Re dei Giochi” ed è caratterizzata dalla possibilità di evocare mostri e spiriti, ai quali sono dedicate due pagine con tabelle relative alle statistiche e agli attacchi che possono compiere. Ovviamente si tratta di alcune delle carte più famose utilizzate da Yugi, come il Guardiano Celtico, il Demone Selvaggio, la Ragazza Maga Nera, o l’iconico Mago Nero, che può vantare ben 18 punti ad Intelligenza e molti incantesimi, tra cui Controincantesimo, e la Deflagrazione Occulta, magia distintiva dei warlock.

Una sottoclasse molto interessante, che sta già riscuotendo particolare successo tra gli appassionati del gioco di ruolo e del gioco di carte. E voi cosa ne pensate? Proverete questa sottoclasse del warlock? Ditecelo nei commenti. Per concludere, ricordiamo che le prime stagioni di Yu-Gi-Oh sono disponibili su Pluto TV, e che sono disponibili le ristampe dei primi set del gioco di carte.