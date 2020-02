Yu-Gi-Oh: prende vita la bella Mai Valentine con un cosplay

Sono passati tantissimi anni dalla trasmissione dell'anime di Yu-Gi-Oh. Basata sull'opera originale di Kazuki Takahashi, ha poi avuto diversi proseguimenti in ulteriori opere. L'eredità del gioco di carte collezionabili è viva quindi ancora oggi con l'arrivo di Yu-Gi-Oh! Sevens. I fan però sono molto affezionati ai personaggi della serie originale.

Nessuno dimentica infatti Yugi Muto, protagonista carismatico, né il suo rivale Seto Kaiba o l'amico Joey Wheeler. Tra i tanti personaggi presentati in Yu-Gi-Oh! c'è anche una ragazza che per lungo tempo ha vestito i panni dell'antagonista, ovvero Mai Valentine. Famosa per aver duellato più volte con Yugi e Joey, nonostante poi abbia intessuto rapporti di affetto e rivalità con quest'ultimo, possiede un deck che ruota sulle arpie.

Negli scorsi giorni è diventato popolare in rete un cosplay dedicato proprio a Mai Valentine, che potete vedere nel post in calce. Famosa per i suoi lunghi capelli biondi, si mostra nel cosplay di ShayBayBayMarie che replica innanzitutto gli abiti, tra la giacchetta e la gonna viola e la maglia bianca, e poi anche il Duel Disk dove si intravedono i famosi mostri di cui fa utilizzo la ragazza.

Il mondo dei cosplay di Yu-Gi-Oh! continua quindi ad allargarsi nonostante il tempo passato. Cosa ne pensate dell'interpretazione di Mai Valentine?