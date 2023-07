Yu-Gi-Oh!: le prime stagioni dell'anime arrivano su Pluto TV

Il debutto di Pluto TV nel panorama televisivo italiano porta una grande novità che farà la gioia degli appassionati più nostalgici e di chi ancora non ha avuto modo di recuperare uno dei più grandi cult dell'animazione giapponese degli anni Novanta. Su Pluto TV arrivano le prime stagioni di Yu-Gi-Oh!.

Yu-Gi-Oh! è l'anime più popolare degli anni '90, addirittura più del mitico e imbattibile Dragon Ball Z, una serie imperdibile che anche i fan più giovani dovrebbero assolutamente recuperare. A concederci la possibilità di rivivere le incredibili ed emozionanti partite di Duel Monsters e a credere nel cuore delle carte è Pluto TV.

Su Pluto TV arriva un canale interamente dedicato a Yu-Gi-Oh!, sia in live, sia in versione on-demand, cioè selezionando a piacimento gli episodi da vedere. L'emittente streaming trasmetterà la prima generazione dell'anime con episodi doppiati in italiano. Al momento sono disponibili alla visione le intere due prime stagioni, offrendo la possibilità di guardare gli episodi che vanno dall'1 al 97. Mancherà purtroppo la sigla italiana cantata da Giorgio Vanni, sostituita da quella statunitense. Al momento non è noto se in futuro arriveranno le serie più recenti, come Yu-Gi-Oh! VRAINS. Se volete tornare indietro nel tempo, ma non con l'anime, sappiate che sono in ristampa i primi set di carte di Yu-Gi-Oh!.