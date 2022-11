Yu-Gi-Oh!, primi dettagli sul Box Speed Duel di inizio 2023: ci saranno le Bestie Sacre!

A poche ore dall'annuncio del primo set di Yu-Gi-Oh! del 2023, Maze of Memories, scopriamo oggi un altro prodotto del TCG tratto dal manga di Kazuki Takahashi in arrivo il prossimo anno: stiamo parlando del box Speed Duel GX: Duellanti delle Ombre, perfetto per i neofiti del gioco di carte collezionabili.

Il nuovo box Speed Duel riprende la trama dell'anime da dove era stata lasciata dal set Speed Duel GX: Esami Paradox, che ha introdotto nel formato Speed Duel gli amatissimi archetipi Eroe Elementale e Vehicroid. Duellanti delle Ombre vede i Cavalieri dell'Ombra piombare sull'Accademia del Duellante, unendo le forze con i villain della serie animata nel tentativo di liberare le Bestie Sacre.

Il set sarà composto da otto deck precostruiti in totale, nonché da una selezione di altre carte per modificarli. Al momento, comunque, conosciamo solo cinque di questi otto mazzi, tra i quali spiccano il deck "Eroe Malvagio" del Re Supremo, un misterioso duellante che utilizza la Fusione Oscura, e non la Polimerizzazione, per l'evocazione di potenti mostri fusione.

Tra gli altri mazzi troviamo quello di Camula la Vampira, basato ovviamente sull'archetipo "Vampiro", che permette ai mostri mandati al cimitero di tornare in campo e di "succhiare" Life Points all'avversario, e il Deck Arcidemone degli Scacchi di Titan, Duellante dell'Ombra poi diventato il Sesto Cavaliere dell'Ombra.

Completano la lineup di carte presenti nel nuovo set Speed Duel il mazzo Amazoness di Tania la Guerriera Amazzone e il deck di Amnael l'Alchimista, che ruota attorno all'Homunculus Dorato. In futuro, invece, saranno rivelati altri tre mazzi, per ora ancora sconosciuti.

Ogni box è composto da un totale di 228 carte, divise in 200 Carte Comuni, 20 Carte Abilità e 8 Carte Rare Segrete: il pool delle Rare Segrete è composto da 24 carte in totale, perciò dovrete acquistare più cofanetti Speed Duel per completare la collezione. Di queste 8 Rare Segrete, comunque, tre saranno fisse per ogni box, poiché saranno le Tre Bestie Sacre Uria, Hamon e Raviel.