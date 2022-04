Yu-Gi-Oh: ecco i primi dettagli e la data d'uscita della nuova serie manga

Nel corso dei 26 anni dalla prima pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump, il franchise di Yu-Gi-Oh!, nato dall’idea originale di Kazuki Takahashi, ha subito moltissimi cambiamenti, arrivando a contare numerose serie con altrettanti protagonisti diversi, lungometraggi animati, videogiochi, e altre serie manga.

Dall’avventura di Yugi nella prima storica serie l’universo di Yu-Gi-Oh ha preso direzioni più decise a coinvolgere maggiormente gli spettatori nel gioco di carte collezionabili, uno dei più famosi e giocati al mondo, investendo di conseguenza in una continua espansione dei mazzi e delle carte, ispirati ovviamente ai mostri e alle creature mostrate nei vari media.

A partire dal 21 aprile del 2022 inizierà una nuova era del franchise con la pubblicazione del primo capitolo di Yu-Gi-Oh OCG Stories su V-Jump, manga incentrato sull’avventura di Sky Striker Ace Raye, pronta ad affrontare numerosi duelli per proteggere la propria famiglia.

Ad occuparsi della sceneggiatura del nuovo manga è Shin Yoshida, il quale ha già collaborato alla scrittura di molti episodi dell’anime e in serie quali Naruto, Big O e Zone of the Enders, affiancato da Naohito Miyoshi tornato nel ruolo di disegnatore dopo aver lavorato in passato come character designer della serie animata. Per finire vi lasciamo alle oscure origini della stagione 0 di Yu-Gi-Oh.