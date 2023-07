Yu-Gi-Oh!, tutto sulla prossima espansione principale: scopriamo Age of Ovelord!

Konami ha annunciato il nuovo set di Yu-Gi-Oh!, Age of Overlord, a fine maggio. Con l'uscita giapponese dell'espansione già fissata per il 22 luglio, ormai Age Of Overlord non ha (quasi) più segreti grazie ai reveal delle carte destinati al mercato nipponico: ecco tutto ciò che sappiamo!

Come vi abbiamo già anticipato, Age of Overlord uscirà il 22 luglio nell'OCG giapponese e arriverà in occidente il 20 ottobre, con una release "intermedia" per il mercato cinese il 30 settembre. Si tratta del secondo set della dodicesima serie di Yu-Gi-Oh!, seguito diretto dell'espansione Duelist Nexus, che a sua volta introdurrà i nuovi Mostri Illusione nel cardgame Konami.



In totale, Age of Overlord avrà 100 carte nella sua release occidentale: si tratterà dunque di un Core Set, a differenza del mini-set tri-tema Valiant Smashers, che arriverà a fine agosto in Giappone e verso fine 2023 in occidente. Tra le 100 carte dell'espansione avremo:

49 carte Comuni

26 carte Super Rare

14 carte Ultra Rare

10 carte Rare Segrete

1 carta Rara Segreta del Quarto di Secolo

Altre 24 carte saranno disponibili nella variant Rara Segreta del Quarto di Secolo.

Il prefisso di Age of Overlord è AGOV, mentre la cover card del set (nell'OCG) sarà il Mostro Pendulum Fusione "Supreme Celestial King Odd-Eyes Arc-Ray Dragon". Si tratta di una carta davvero particolare, dal momento che il mostro ha attributo Luce e Livello 12, nonché 4.000 punti di Attacco e di Difesa. Per essere evocata, la creatura richiede un mostro fusione, un mostro Synchro, un mostro XYZ e un mostro Pendulum di tipo Drago, ma può essere anche messa in campo tributando un Re Supremo Z-ARC.



Age of Overlod, inoltre, introdurrà il nuovo tema Diabellestarr nel TCG e nell'OCG: al momento, l'unica carta nota di questo archetipo è "Diabellestarr the Dark Witch", un mostro Oscurità di livello 7 con 2.500 punti di Attacco e 2.000 punti di Difesa. L'effetto del mostro dovrebbe permettervi di mettere in campo una carta magia "Tainted Treasure" (anch'essa in arrivo con Age of Overlord) direttamente dal deck.