Yu-Gi-Oh!: tutti i protagonisti degli anime dal peggiore al migliore nella top 7

Kazuki Takahashi ha iniziato negli anni '90 una storia destinata a diventare leggendaria, ispirando un gioco di carte divenuto giocato a livello mondiale. La storia di Yu-Gi-Oh poi ha proseguito con nuove storie e derivazioni, con tanti personaggi diversi. Vediamo la top 7 dei protagonisti di Yu-Gi-Oh andando dal peggiore al migliore.

L'ultima posizione viene lasciata per il momento a Yuga Odo, il protagonista più recente del nuovo anime partito in periodo di Covid Yu-Gi-Oh! SEVENS. Oltre a essere il ragazzo che ha avuto meno tempo per brillare, è anche il più giovane di tutti in un processo di ringiovanimento della serie che però sembra aver abbassato lo spessore dei personaggi.

Al sesto posto c'è poi Yuma Tsukumo di Yu-Gi-Oh ZEXAL, una delle serie più insipide di questo filone. La natura del protagonista non gli permette di essere molto incisivo e di trascinare la serie come accadeva in passato, con i suoi duelli tra i più noiosi e scontati di tutti accompagnati da un'atmosfera di eterno perdente. Quinta posizione invece per Yuya Sakaki di Yu-Gi-Oh Arc-V, un personaggio che alle volte sembra troppo ipocrita ed estremizzato ma che riesce comunque a mantenere un certo fascino e una filosofia di gioco.

Al quarto posto c'è invece Yusaku Fujiki, protagonista di Yu-Gi-Oh VRAINS, la serie più recente dopo SEVENS. Intelligente e anche maturo, tira fuori duelli di alto livello con un background che gli impone anche certe scelte non per divertimento ma per necessità. Terzo posto per Jaden Yuki di Yu-Gi-Oh GX, la prima serie spin-off del mondo delle carte di Konami. Pur non presentando una particolare evoluzione di carattere durante la serie, Jaden riesce ad attirare con la sua simpatia e il modo di fare.

Secondo posto per Yusei Fudo di Yu-Gi-Oh Zexal. Il ragazzo è forse il più maturo tra i protagonisti e quello che, in altre situazioni, si sarebbe più avvicinato alla figura del rivale che del protagonista vero e proprio. Salvo qualche scivolone, il suo carisma è sufficiente per reggere la sua serie nella totalità. Il primo posto va al duo Yugi Muto/Yami Yugi, condannati a una coesistenza che fa crescere entrambi e li rende inscindibili. Il protagonista tratteggiato da Kazuki Takahashi è inevitabilmente non solo il più amato ma anche il più riuscito per l'evoluzione che riceve nel tempo.

Qual è il vostro protagonista preferito di Yu-Gi-Oh? Chissà se proprio Yugi non tornerà in uno spin-off di Yu-Gi-Oh voluto dai fan.