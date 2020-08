Yu-Gi-Oh, il Puzzle del Millennio è realtà: un fan mostra la sua perfetta creazione

Ci sono tanti oggetti che vengono creati appositamente per i collezionisti, e il mondo di anime e manga ne fornisce parecchi. Oltre i tankobon dei volumi ci sono tanti altri oggetti più o meno particolari che entrano a far parte della collezione di tanti appassionati. Il brand di Yu-Gi-Oh non possiede solo le carte da gioco.

Il manga di Kazuki Takahashi, poi diventato anche un anime famosissimo, faceva iniziare il tutto con il ritrovamento del Puzzle del Millennio, un oggetto misterioso che il protagonista Yugi Muto doveva ricomporre e che faceva parte di un set di strumenti antichi denominati Oggetti del Millennio. Oltre le numerose riproduzioni fatte apposta per la vendita, un fan ha deciso di creare un Puzzle molto più realistico.

Come potete osservare nel video in alto, un fan giapponese di Yu-Gi-Oh ha deciso di lanciarsi nella modellazione 3D per creare il suo Puzzle del Millennio completamente scomponibile. Il manga e l'anime hanno mostrato solo in pochissime vignette l'oggetto scomposto nei vari pezzi e, partendo da quello, il fan ha creato una piramide scomponendola poi piano piano. Utilizzando poi una stampante 3D ha creato i singoli pezzi e li ha incastrati tutti per creare il Puzzle del Millennio più realistico che ci sia.

Tornando sui prodotti più conosciuti, il franchise di Yu-Gi-Oh ha presentato la nuova statuetta della Giovane Maga Nera. Un'altra realizzazione di un fan ci presenta invece un fantastico Duel Disk a forma di Guanto dell'infinito.