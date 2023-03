Yu-Gi-Oh!, ecco quando arriva la nuova espansione: Cyberstorm Access ha una data d'uscita

Dopo aver scoperto lo Structure Deck "Attenzione alla Trappolatrice!" di Yu-Gi-Oh!, uno dei più interessanti mai prodotti da Konami, arriva oggi la data d'uscita ufficiale di Cyberstorm Access, la prossima espansione principale dl TCG targato Konami, che chiuderà la prima parte del 2023 di Yu-Gi-Oh!.

Ebbene, Cyberstorm Access arriverà il 4 maggio 2023 in Europa, giusto in tempo per i tornei della stagione estiva. Il set conterrà un totale di 100 carte e avrà codice CYAC-IT in Italia, mentre la cover card e boss monster dell'espansione sarà Firewall Dragon Singularity, un mostro LINK-6 con un attacco da ben 3.500 Punti e con un potente effetto che le permette di aumentare ulteriormente la propria potenza offensiva.

Delle 100 carte del set, comunque, 50 saranno Comuni, 26 saranno Super Rare, 14 Ultra Rare e 10 Rare Segrete. Tra le novità principali del set abbiamo il supporto per una serie di interessantissimi archetipi introdotti negli scorsi set, tra cui Purrely, Mikanko, Salvataggio-ASSO e Orgoglio d'Oro. I primi tre sono arrivati nel TCG con il set tri-tematico Incredibili Difensori, lanciato a gennaio, mentre l'ultimo ha fatto il suo debutto nell'espansione mainline Ipernova Fotonica, lanciata a fine febbraio.

Accanto a questi temi, riceveranno un supporto parziale anche altri archetipi, come Bystial, Chaos, Samurai Superpesante e Tri-Brigata, anche se è difficile pensare che questi ultimi potranno accedere agli spot più alti del metagame con una manciata di carte aggiuntive. Inoltre, arrivano le prime carte di supporto legate a due altri temi già presenti nell'OCG, ossia Firewall e GranSolfaccordo.

Infine, sempre Cyberstorm Access introdurrà i due nuovi temi Manadome e Nemurelia, sui quali però non abbiamo informazioni aggiuntive accanto al loro nome. Non resta dunque che attendere e aspettare il 5 maggio per capire cosa la nuova espansione di Yu-Gi-Oh! abbia da offrire a collezionisti e giocatori incalliti.