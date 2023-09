Yu-Gi-Oh!, anche la Ragazza Maga Nera diventa un Funko Pop... in edizione limitatissima!

Neanche il tempo di ammirare il Funko Pop di Jinzo, uno dei mostri più amati dell'intera saga di Yu-Gi-Oh!, che altre due famosissime creature ricevono un proprio Pop. A questo giro, i due "fortunati" sono la Ragazza Maga Nera e il Cyber Drago Finale, che i fan ricorderanno per la loro presenza nella prima stagione dell'anime e in Yu-Gi-Oh! GX.

Il Funko Pop dedicato alla Ragazza Maga Nera arriverà tra il 12 e il 15 novembre, ma non potrà essere acquistato in tutti i negozi: al contrario, si tratterà di una release limitata al New York Comic-Con 2023. Sfortunatamente, Konami non ha divulgato ulteriori informazioni sul prezzo e sul numero di figure disponibili, ma possiamo ipotizzare che presto quello della Ragazza Maga Nera diventerà un Funko Pop da collezione desiderato da moltissimi appassionati.



Ciò dipende anche dalla fama della Ragazza Maga Nera, esplosa fin dalle sue prime apparizioni nell'anime e portata all'apice dal mondo dei cosplayer. Certo, la creatura è più che altro nota per le frequenti censure operate sui suoi artwork e sulle rappresentazioni relativamente osé che talvolta circolano in rete: anche la versione in vinile realizzata da Funko, però, ha indubbiamente il suo fascino.

Invece, il Funko Pop del Cyber Drago Finale verrà messo in commercio, questa volta senza edizioni limitate, a partire dall'11 novembre. Per rendere giustizia alla potenza del celebre mostro fusione di Zane Truesdale, Funko realizzerà una versione Super Size del Funko Pop dedicato al Cyber Drago Finale. Anche in questo caso, però, dettagli su prezzo e disponibilità della figure ancora latitano: possiamo tuttavia aspettarci che il suo prezzo sarà leggermente più alto di quello dei Pop "standard".



Vi ricordiamo infatti che i Funko Pop Super Size sono più grandi di quelli classici: in generale, l'altezza di questi ultimi varia tra i 15 e i 25 centimetri, contro i 9 centimetri delle statuine "base". È la prima volta che un mostro di Yu-Gi-Oh! riceve questo trattamento: in questo modo, il Cyber Drago Finale entra nell'"Olimpo" di Funko, insieme ai Draghi Shenron e Polunga e alla Hulkbuster di Iron Man, tratta dai film e dai fumetti degli Avengers.