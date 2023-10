Yu-Gi-Oh!, il Re Cremisi è qui: il grande ritorno dell'Arcidemone Drago Rosso!

L’Arcidemone Drago Rosso è tornato su Yu-Gi-Oh!, finalmente. Dopo una lunga assenza dalla scena competitiva, infatti, il mostro-simbolo del deck di Jack Atlas fa il suo ritorno con lo Structure Deck Il Re Cremisi, perfetto per chi vuole gettarsi nella mischia dei duelli senza spendere troppo. Vediamo insieme contenuti e strategie del mazzo!

L’evoluzione dell’Arcidemone Drago Rosso

Come ci spiega il sito web di Yu-Gi-Oh! Italia, lo Structure Deck - Il Re Cremisi comprende 50 carte, tra cui 42 Comuni, 3 Super Rare e 5 Ultra Rare. Fiore all’occhiello del mazzo è il suo enorme Extra Deck, composto da ben nove carte Synchro diverse. Ovviamente, tutte queste carte ruotano attorno all’Arcidemone Drago Rosso, che così diventa un vero e proprio archetipo consolidato per Yu-Gi-Oh!, con un mazzo composto da carte pensate per favorire l’evocazione rapida dei potenti Synchro presenti nell’Extra Deck stesso. Questi ultimi sono:

Arcidemone Drago Rosso Lucesfregio

Arcidemone Drago Rosso Rovente Dell’Abisso

Arcidemone Drago Rosso Rovente Della Brutalità

Drago Supernova Rosso

Arcidemone Drago Rosso

Drago Nova Rossa

Arcidemone Drago Rosso Rovente della Calamità

Drago Crescente RossoArcidemone Drago Rossocicatrice

Proprio quest’ultimo è anche la cover card del nuovo Structure Deck di Yu-Gi-Oh!, che a questo giro si basa proprio sull’evocazione Speciale dei potenti Draghi Rossi, capaci di infliggere fino a 4.000 danni ai Life Points dell’avversario.



In totale, comunque, il main deck è composto da 24 mostri, 7 magie, 9 trappole e la carta mostro speciale Re di Tutti, che ritrae proprio Jack Atlas e che è stata inserita più come chicca per i fan che per il gioco competitivo vero e proprio. Infine, vi ricordiamo che il grosso delle Ultra Rare e delle Super Rare rientra nell’extra deck del mazzo, ad eccezione dei due Diapason Anima e Diapason Visione, entrambi Mostri con Effetto con trattamento Ultra Raro.

La strategia del Re Cremisi

Se state pensando di giocare il mazzo Il Re Cremisi in competitivo, dovrete ovviamente pensare di acquistare tre copie del deck e di operare un’accurata selezione della sua cardlist. Quest’ultima dovrà basarsi per forza di cose su due tipologie di mostro: i già citati Arcidemoni Drago Rosso e i Diapason (ex-Risonatori). Questi ultimi, in effetti, sono presenti nel mazzo in grandi quantità: nella lista carte abbiamo infatti Diapason Anima, Diapason Visione, Diapason Oscuro (anche noto come Ricognitore Oscuro), Diapason della Creazione, Diapason Synkron, Diapason Rosso e Diapason Cremisi. Particolarità di questi mostri è ovviamente di essere dei tuner e, in alcuni casi, di permettere la pescata di altri tuner da utilizzare come catalizzatori per un’evocazione Synchro.



In effetti, Il Re Cremisi si basa proprio sui Mostri Synchro e sulla loro evocazione in grandi quantità e in tempi molto rapidi, lasciando l’avversario incapace di rispondere e affondandone i Life Points con effetti e attacchi diretti. A questa strategia si aggiungono anche alcune combo decisamente intriganti, che permettono per esempio di forzare il posizionamento dei mostri nemici in Difesa per poi distruggerli tutti con l’effetto di Arcidemone Drago Rosso, oppure di negare gli effetti di magie e trappole nemiche utilizzando il potere speciale dell’Arcidemone Drago Rosso Rovente dell’Abisso. Insomma, il mazzo si presta a strategie molto intriganti, anche se - come per ogni Structure Deck - le sue strategie di base restano piuttosto semplici da seguire anche per i neofiti.

Non aspettatevi però che Il Re Cremisi possa essere competitivo negli eventi classificati di Yu-Gi-Oh!. Il deck è certamente interessante da giocare e fornirà alcune soddisfazioni ai fan del tema su cui si basa e ai giocatori più navigati, ma non ha il potenziale per scontrarsi con le proposte in auge nel metagame attuale, vuoi per l’eccessiva lentezza di base o per la mancanza (relativa) di una condizione di vittoria chiara e facilmente perseguibile per il mazzo. D’altro canto, un’analisi del mazzo in puri termini ludici tralascerebbe uno degli elementi più importanti del nuovo Structure Deck: il fattore nostalgia. Non vi è infatti alcun dubbio che Il Re Cremisi punti ai fan di lunga data di Yu-Gi-Oh!, specie a quelli che hanno vissuto in pieno l’epoca 5D’s. Per questi ultimi, giocare con una delle carte più potenti e iconiche dell’anime sarà sicuramente gratificante e divertente, anche al netto degli scarsi risultati competitivi.