Yu-Gi-Oh!, i Re del Fuoco sono tra noi: una rivoluzione per il competitivo?

Lo Structure Deck di Yu-Gi-Oh! I Re del Fuoco, lanciato a settembre in Giappone, è finalmente arrivato anche in Italia: nel Belpaese, il nuovo mazzo “prefabbricato” targato Konami è stato rilasciato il 6 dicembre e, incredibilmente, si conferma essere una proposta di enorme impatto, capace persino di imporsi in un metagame estremamente affollato.

Yu-Gi-Oh!: i contenuti dello Structure Deck I Re del Fuoco

Andiamo però con ordine e, prima di analizzare il mazzo dal punto di vista competitivo, vediamo le specifiche di ciò che riceverete acquistando il prodotto. I Re del Fuoco è il 58° Structure Deck di Yu-Gi-Oh!: il mazzo arriva ad un paio di mesi di distanza dallo Structure Deck Il Re Cremisi di Yu-Gi-Oh!, che ha riportato in auge l’archetipo Arcidemone Drago Rosso e che, a sua volta, è stato piuttosto apprezzato sulla scena competitiva locale. Come il mazzo rilasciato ad ottobre, anche I Re del Fuoco riprende un archetipo piuttosto vetusto, comparso per la prima volta nello Structure Deck Assalto dei Re del Fuoco, arrivato sul mercato occidentale nel lontano 2013 e di cui il mazzo rilasciato un paio di settimane fa rappresenta di fatto un remake fatto e finito.



Acquistando un deck I Re del Fuoco, dunque, potrete mettere le mani su un mazzo precostruito da 48 carte, di cui 40 Comuni, 3 Super Rare (“Leggendario Re del Fuoco Ponix”, “Scaglione dei Re del Fuoco” e “Bruciatura del Cielo Re del Fuoco”) e 5 Ultra Rare (“Sacro Re del Fuoco Garunix”, “Re del Fuoco Alto Avatar Kirin”, “Re del Fuoco Avatar Rangbali”, “Santuario dei Re del Fuoco” e “Garunix Eternità, Hyang dei Re del Fuoco”). La cover card del deck è “Sacro Re del Fuoco Garunix”, che rappresenta una delle fondamenta dell’archetipo re-introdotto nel gioco competitivo di Yu-Gi-Oh! dopo una decade di assenza. Infine, nella scatola di cartone del prodotto trovate - oltre alle 48 carte - anche un playmat a due facce che, sul retro, contiene tutte le regole necessarie per giocare. Come da prassi per ogni Structure Deck, il consiglio è quello di acquistarne tre copie, da cui poi potrete prelevare (quasi) tutte le carte necessarie a costruirvi un mazzo con cui iniziare la vostra scalata nella scena competitiva. Al momento, potete trovare il mazzo in copia singola in vendita a 12,90 Euro circa, mentre alcuni rivenditori propongono il bundle con tre copie del deck a 29,90 Euro.



Come dicevamo in apertura, I Re del Fuoco è un buon deck di partenza per i primi tornei locali e regionali di Yu-Gi-Oh!, ma, specie nella sua versione base, non si spinge oltre. Tra poco torneremo sulle strategie legate al mazzo, ma prima di farlo vi ricordiamo che l’archetipo ha già dato qualche soddisfazione a diversi duellanti: come vi abbiamo spiegato nel nostro resoconto della Yu-Gi-Oh! Championship Series di Bologna, che si è tenuta a metà dicembre, sono stati ben 4 i deck I Re del Fuoco in top 64 nella manifestazione. Tutti e quattro utilizzavano però anche delle carte del tema Diabellstar, mentre uno (quello dell’italiano Tony di Bari) era un ibrido con alcune carte Snake Eye. Ovviamente quelli portati alla YCS nostrana non erano dei deck basati sulla medesima cardlist del prodotto arrivato in edicola a dicembre, ma si tratta pur sempre di una conferma del fatto che I Re del Fuoco ha qualcosa da dire nel competitivo, sia in versione “base” che tramite l’ibridazione con altre strategie e carte (talvolta, purtroppo, decisamente costose).

La strategia dei Re del Fuoco

A livello ludico, il deck I Re del Fuoco si basa su mostri con attributo Fuoco e tipo Bestia, Guerriero Bestia e Bestia Alata. La strategia di base del mazzo prevede di distruggere i propri stessi mostri per innescarne i potenti effetti e per attivare una catena di evocazioni speciali di creature via via più potenti dal Cimitero. L’obiettivo finale del mazzo è quello di evocare lo XYZ “Garunix Eternità, Hyang del Re” del Fuoco e distruggere tutti i mostri sul terreno, mettendo in difficoltà il vostro avversario durante il suo turno. Inoltre, la creatura XYZ, tramite il suo effetto estremamente versatile, permette anche di distruggere magie e trappole nemiche pari al numero di Materiali legati a Garunix Eternità e, quando quest’ultimo viene distrutto, di evocare dal Cimitero un numero di mostri Re del Fuoco pari ai Materiali presenti sullo XYZ al momento della sua distruzione.



Per il resto, il deck comprende anche diverse altre carte particolarmente interessanti in virtù dei loro effetti. Una su tutte è “Re del Fuoco Avatar Arvata”, un mostro di Livello 4 con attributo Fuoco, tipo Guerriero Bestia, 1.800 punti di attacco e 200 punti di difesa: il potere di questa carta vi permette di negare l’effetto di un mostro avversario a patto che Arvata sia sul terreno e che abbiate un mostro con attributo Fuoco in mano o sul campo da inviare al Cimitero. Inoltre, quando Arvata viene distrutto potete evocare dal Cimitero un altro mostro Fuoco, il cui effetto viene però negato e che viene distrutto alla fine del turno. Segue poi “Re del Fuoco Avatar Rangbali”, altro mostro di Livello 4 con attributo Fuoco, tipo Guerriero Bestia, 1.600 punti di attacco e 200 punti di difesa, che vi permette di negare una carta magia o trappola dell’avversario a patto di sacrificare un mostro con attributo Fuoco presente nella vostra mano o sul terreno di gioco. Inoltre, Rangbali può anche auto-evocarsi dalla vostra mano quando un altro mostro Fuoco viene distrutto in combattimento.



Oltre a queste carte, inoltre, nello Structure Deck I Re del Fuoco troviamo alcuni “evergeen”, ovvero dei reprint di pregio che rendono l’acquisto del deck consigliato per chiunque, visto il loro ampio uso nel competitivo del gioco di carte collezionabili Konami da diversi anni a questa parte. Due esempi su tutti sono ”Droll & Uccello Serratura” e “Impermanenza Infinita”, carte che godono di grande popolarità nello scenario competitivo attuale e che rappresentano anche due delle handtrap di uso più comune tra i giocatori con più esperienza. Ad esse, però, si aggiungono anche altre creature come “Alpha, il Signore delle Bestie” e “Dogoran, il Signore Kaiju Folle Fiamma”, nonché magie e trappole del calibro di “Buco Nero”, “Giudizio Solenne” e “Tributo Torrenziale”.